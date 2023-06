Los trabajadores del Congreso acordaron un aumento del 90%

El acuerdo salarial al que se llegó será en tres tramos: 35% al 1° de julio, 35% al 1° de agosto y 20 % al 1° de noviembre.

Los gremios que representan a los trabajadores legislativos lograron este martes cerrar la paritaria con las autoridades del Congreso de la Nación con aumentos de sueldo que llegan al 90%. Sin embargo, acumulados en los tramos en que se percibirán, suman más del 100%.

El acuerdo salarial al que se llegó será en tres tramos: 35% al 1° de julio, 35% al 1° de agosto y 20 % al 1° de noviembre. En todos los casos, se pagará a mes vencido.

Además, y tras varias reuniones entre los representantes de los tres gremios mayoritarios (Asociación del Personal Legislativo, Unión del Personal Civil de la Nación y Asociación de Trabajadores del Estado) y las autoridades de ambas Cámaras, también se resolvió que la suma fija de 50 mil pesos que perciben los empleados pasará a ser remunerativa. Aunque la suma de los tres tramos alcanza el 90%, en realidad los legislativos percibirán 116%, ya que cada tramo calza sobre el aumento anterior.

Los judiciales de CABA le ganaron a la inflación en el primer semestre

El sindicato de trabajadores judiciales de la Ciudad de Buenos Aires (Sitraju) anunció un nuevo aumento paritario bimestral correspondiente a junio y julio. De esta manera, el aumento acumulado es del 67,32%, superando así la inflación.

El Sitraju CABA había rechazado una propuesta anterior a inicios del mes y declarado "estado de alerta y movilización" ante la insuficiencia de la primera propuesta e iniciado una campaña por todos los sectores para lograr con organización lo que se materializó finalmente el día de ayer. Además, se incluyó un importante artículo al acta que resignifica la importancia de la mesa salarial y de los convenios colectivos de trabajo.

El acuerdo y la firma del acta se realizaron en el edificio del Consejo de la Magistratura de la calle Roca; en esta oportunidad, ante cientos de trabajadores y trabajadoras judiciales que se hicieron presente tanto en el salón como en la calle. La secretaria general de la FE- SITRAJU y diputada nacional Vanesa Siley destacó que en el acta agregaron "un párrafo donde se ratifica el carácter fundamental que tiene la paritaria, porque es la instancia donde se discute el salario y no otra; no la judicial, no la de los amparos, ni las cautelares, la salarial. Y donde además, los trabajadores y trabajadoras tenemos voz y voto; por eso la vamos a cuidar”.