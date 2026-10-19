Paritaria docente bonaerense: los gremios aceptaron la propuesta del Gobierno

Los gremios Suteba, Sadop, Amet y Udocba aprobaron por mayoría la propuesta del gobierno bonaerense en la paritaria docente: un aumento del 6% en dos tramos, de 3% en octubre y 3% en noviembre, sobre los sueldos de septiembre. Los docentes de la provincia de Buenos Aires cobrarán la primera suba el quinto día hábil de noviembre. El acuerdo incluye cambios en las condiciones laborales y una cláusula para reabrir la negociación en diciembre.

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Cómo es el aumento para los docentes bonaerenses

La oferta fue presentada por el Ejecutivo provincial en la mesa paritaria del viernes 16 de octubre. Después de reuniones y plenarios de secretarios generales, las cuatro organizaciones la aprobaron por mayoría.

El esquema salarial es el siguiente:

3% en octubre , sobre el sueldo de septiembre.

3% en noviembre, también sobre el sueldo de septiembre.

Como ambos tramos se calculan sobre la misma base, el incremento total es de 6% y no se acumula un tramo sobre otro.

Cuándo cobran los docentes el aumento

Según los gremios, la propuesta se aceptó antes del cierre del sistema de liquidaciones. Por eso, los docentes podrán percibir el aumento el quinto día hábil de noviembre, con los haberes de octubre.

Con el primer tramo, un maestro de grado sin antigüedad cobrará $ 973.522 de bolsillo. Con el segundo 3%, ese mismo cargo superaría por primera vez el millón de pesos de bolsillo.

Las mejoras en las condiciones laborales

Además de la recomposición salarial, el acta paritaria incluye propuestas vinculadas con la organización del trabajo docente:

Boletín Digital: se implementará en los niveles primario y secundario.

Régimen Académico de Secundaria: se modificará para favorecer una mejor organización institucional.

Convenio Colectivo de Trabajo: se avanzará en su finalización.

Licencias parentales: se ampliarán.

Reapertura de la paritaria en diciembre

El acuerdo no cierra la discusión salarial hasta fin de año. La propuesta establece una cláusula de reapertura de las negociaciones en diciembre de 2026, cuando los gremios volverán a sentarse con el Gobierno provincial para revisar la evolución de los ingresos.

En la paritaria anterior, cerrada en julio, los docentes habían obtenido un 7% acumulado: 5% en julio y 2% en agosto, sobre la base de junio.