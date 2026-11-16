Bancarios cerraron nueva paritaria y el salario inicial supera los $2,6 millones

Con la aplicación del nuevo ajuste, el salario inicial quedó establecido en $2.608.320,16, al que se suman $75.398,39 por participación en las ganancias (ROE), para alcanzar un ingreso de $2.683.718,55.

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales del sector una actualización salarial del 2,2% correspondiente a octubre de 2026, con lo que los incrementos acumulados durante los primeros diez meses del año alcanzaron el 26,3% respecto de los salarios de diciembre de 2025. Con la aplicación del nuevo ajuste, el salario inicial quedó establecido en $2.608.320,16, al que se suman $75.398,39 por participación en las ganancias (ROE), para alcanzar un ingreso de $2.683.718,55.

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El bono por el Día del Bancario supera los $2,3 millones: el detalle de los adicionales

El acuerdo también fijó en $2.325.227,20 el monto mínimo correspondiente al Día del Bancario. Según informó el sindicato que conduce Sergio Palazzo, la actualización salarial alcanza a las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye los adicionales convencionales y no convencionales.

Cláusula de actualización hasta diciembre y fecha clave para la próxima negociación salarial

Las partes acordaron mantener durante octubre, noviembre y diciembre el mecanismo de actualización aplicado en los entendimientos anteriores, mientras que la próxima instancia de negociación quedó prevista para la segunda quincena de enero de 2027. De esta manera, el esquema paritario del sector continuará con revisiones salariales periódicas hasta el cierre del año, en una economía en la que la evolución de los ingresos debe analizarse en relación con la inflación acumulada y el costo de vida.

¿Los salarios bancarios le ganaron a la inflación del INDEC en 2026?

La evolución de los salarios bancarios vuelve a poner en discusión la relación entre las actualizaciones paritarias y la inflación, una de las variables centrales para evaluar el impacto de la política económica del gobierno de Javier Milei sobre los ingresos de los trabajadores. El incremento acumulado informado por el sindicato para el período enero-octubre coincide con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) durante esos mismos diez meses, aunque esa comparación debe considerar los períodos de aplicación de los aumentos y la evolución de los precios a lo largo del año.

De acuerdo con los datos difundidos por el INDEC, la inflación de octubre alcanzó un 2,2%, mientras que el aumento acumulado desde diciembre de 2025 llegó al 25,8. El dato mostró una aceleración respecto del 1,9% registrado en septiembre, con lo que el índice volvió a ubicarse en un nivel mensual más elevado.

El impacto en el bolsillo: por qué empatar la inflación no alcanza para mejorar el consumo

La cuestión resulta relevante para analizar la política salarial del Gobierno, que sostiene un programa económico basado en el ajuste fiscal, la desaceleración de la inflación y la búsqueda de una reorganización de los precios relativos. Aunque la reducción de la inflación respecto de los niveles registrados durante la etapa de mayor aceleración constituye una variable importante, el comportamiento de los ingresos reales depende de que las remuneraciones acompañen los precios y de que los hogares puedan afrontar los gastos corrientes sin recurrir a un mayor endeudamiento o reducir su consumo.

El escenario también exige distinguir entre el aumento nominal de los salarios y su capacidad de compra. Un trabajador puede recibir incrementos sucesivos durante el año y, aun así, no mejorar su situación económica si esos ajustes apenas compensan el encarecimiento de los alimentos, los servicios públicos, el transporte, la salud y otros componentes del presupuesto familiar. Por esa razón, el porcentaje acumulado de una paritaria debe leerse junto con los indicadores de inflación y no como una medida aislada de recuperación salarial.

¿Cómo sigue el esquema salarial de los bancarios en noviembre y diciembre de 2026?

El entendimiento anunciado por la Asociación Bancaria establece que durante noviembre y diciembre continuará el mecanismo aplicado en los acuerdos anteriores, con el mismo alcance sobre los conceptos salariales. La decisión permite mantener una referencia para las actualizaciones de los últimos tres meses del año y deja abierta la continuidad de las conversaciones con las entidades empresariales. La próxima negociación fue prevista para la segunda quincena de enero de 2027. Hasta entonces, el comportamiento de los precios será determinante para evaluar el resultado del esquema, especialmente si la inflación vuelve a acelerar o si se producen variaciones en los rubros que tienen mayor incidencia en el presupuesto de los trabajadores.