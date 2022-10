Mañana pagan jubilaciones hasta $ 48.729. Octubre aumento y bono para distintas prestaciones

Los jubilados que perciben haberes que no superen los $ 48.729 con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 0 cobrarán mañana por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar con DNI terminado en 0 mañana recibirán el pago asignado en ese programa y las mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con documento concluido en 1 mañana tendrán disponible el dinero que podrán extraer con su tarjeta de débito, destacó el organismo previsional.

Mientras que las mujeres beneficiarias de la Asignación por Prenatal y por Maternidad con DNI finalizado en 0 y 1 mañana accederán al monto fijado en ese plan asistencial, las prestaciones alcanzadas por el aumento del 15,53% son Asignación Familiar por Hijo; Asignación por Prenatal, Asignación por Nacimiento y la Asignación por Adopción.

En tanto, las personas que cobrarán el bono extra: son jubilados y pensionados, titulares de Pensión Universal para el Adulto Mayor, de Pensión no Contributiva por Vejez, de Pensión no Contributiva por Invalidez, y de Pensión no Contributiva por Madres de siete hijos o más.

A su vez continua el pago de este mes de octubre de las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): todas las terminaciones de documento, hasta el noviembre próximo.

Con información de Télam