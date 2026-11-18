El dólar oficial tendrá un nuevo techo cambiario en diciembre de 2026, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de octubre alcanzó el 2,2%. Con este dato, el límite superior del esquema de bandas llegará aproximadamente a $2.032,88 al cierre del año, un valor que marca hasta dónde puede avanzar el tipo de cambio mayorista dentro del corredor establecido por el Banco Central (BCRA).

{{{htmlAmp}}}

La actualización responde al mecanismo vigente desde enero de 2026, que ajusta los límites de las bandas cambiarias según la evolución de la inflación, con un rezago de dos meses. De esta manera, el índice de precios de octubre determina el ritmo de actualización de diciembre, mientras que la inflación de septiembre, del 1,9%, define el movimiento de las bandas durante noviembre.

Dólar: cuál será el nuevo techo de la banda cambiaria en diciembre

Con la inflación de octubre confirmada en el 2,2%, el límite superior de la banda cambiaria llegará a aproximadamente $2.032,88 hacia fines de diciembre, frente a los $1.989,12 previstos para el último día hábil de noviembre. Esto implica un incremento de $43,76 entre ambos cierres mensuales y llevará el techo del dólar oficial por encima de los $2.000.

En paralelo, el límite inferior del corredor cambiario descenderá desde los $698,44 hasta aproximadamente $683,07, ampliando el margen dentro del cual puede fluctuar el tipo de cambio. Los valores de referencia para el cierre de cada mes son:

Período Techo de la banda cambiaria Noviembre de 2026 $1.989,12 Diciembre de 2026 $2.032,88 (estimado)

El valor de noviembre ya fue publicado por el BCRA, mientras que el correspondiente a diciembre surge de aplicar el nuevo dato de inflación y todavía está sujeto a la confirmación del cronograma diario oficial.

Qué valor puede tener el dólar en diciembre

Qué significa que el dólar pueda llegar a $2.032,88 sin intervención del BCRA

El esquema de bandas cambiarias establece un piso y un techo dentro de los cuales puede fluctuar el dólar mayorista. Mientras la cotización se mantenga dentro de ese corredor, su precio se determina principalmente por la oferta y la demanda de divisas.

Por lo tanto, el techo estimado de $2.032,88 no representa una proyección de cuánto costará el dólar en diciembre, sino el límite superior que tendrá el régimen cambiario al finalizar el mes. Bajo este mecanismo, el Banco Central no está obligado a intervenir para defender un precio específico mientras el dólar se encuentre dentro de las bandas. Sin embargo, eso no significa que la autoridad monetaria tenga prohibido realizar operaciones cambiarias dentro del corredor.

La distinción es relevante porque el tipo de cambio puede mantenerse considerablemente por debajo del límite máximo, incluso cuando el techo continúe aumentando.

Cómo se actualizan las bandas cambiarias del dólar

Hasta diciembre de 2025, el esquema contemplaba una actualización mensual fija del 1%: el techo aumentaba a ese ritmo, mientras que el piso descendía en igual proporción. Desde enero de 2026, ese mecanismo fue reemplazado por un ajuste variable vinculado con la inflación. En consecuencia, los límites del corredor cambiario se modifican de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, con dos meses de rezago.

La inflación de octubre, del 2,2%, superó tanto el registro de septiembre, del 1,9%, como las expectativas de los analistas, que proyectaban un avance del 1,8%. De haberse cumplido esa previsión, el techo de diciembre habría terminado cerca de $2.024,92. Sin embargo, el dato efectivo elevó el cálculo en aproximadamente $8.

Qué puede pasar el dólar en diciembre 2026

A cuánto espera el mercado que llegue el dólar en diciembre 2026

Pese a la actualización del techo cambiario, las proyecciones privadas anticipan que el dólar mayorista se mantendrá por debajo del límite superior durante diciembre. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central, la mediana de los analistas proyecta una cotización promedio de $1.590 para diciembre de 2026.

Esta estimación representa una reducción de $24,32 respecto del relevamiento anterior, cuando el mercado esperaba un dólar de $1.614,32. Entre los participantes con mejor desempeño histórico, agrupados en el denominado Top 10 del REM, la previsión para diciembre es todavía menor, de $1.579,80.

Las principales estimaciones son:

Período Dólar mayorista esperado Noviembre de 2026 $1.558,50 Diciembre de 2026 $1.590 Enero de 2027 $1.618,80 Febrero de 2027 $1.649,20 Marzo de 2027 $1.676,90 Abril de 2027 $1.701,50

De esta manera, el techo estimado para fines de diciembre se ubicará aproximadamente $443 por encima del promedio mensual proyectado por el mercado. No obstante, ambas referencias corresponden a períodos diferentes: mientras que la banda establece el límite superior al cierre del mes, el REM refleja el promedio esperado para la cotización mayorista durante diciembre.