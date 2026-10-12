Los Nobel de Economía 2026 están vinculados a Keynes, el más odiado por Milei

La entrega del Premio Nobel de Economía 2026 a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford puso en primer plano el neokeynesianismo, una corriente de pensamiento económico que ocupa un lugar central en la macroeconomía moderna y que el presidente Javier Milei detesta. Sus investigaciones permitieron desarrollar modelos que hoy utilizan bancos centrales y gobiernos para analizar las fluctuaciones de la actividad, la inflación y los efectos de las políticas monetarias y fiscales.

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El reconocimiento tiene una particularidad para la Argentina. Milei cuestionó en reiteradas oportunidades las ideas del economista británico John Maynard Keynes, considerado uno de los principales referentes del pensamiento económico que dio origen a la tradición keynesiana. Incluso, en abril de 2026, participó de un debate dedicado a la obra de Keynes en el Palacio Libertad, donde volvió a expresar sus críticas.

Aunque el neokeynesianismo contemporáneo no es idéntico a las formulaciones originales de Keynes, sí retoma una de sus preocupaciones centrales: cómo las políticas económicas pueden contribuir a moderar las fluctuaciones de la actividad. La distinción resulta relevante para entender el alcance del Nobel y su relación con las posiciones ideológicas del mandatario argentino.

Qué es el neokeynesianismo y por qué ganaron el Nobel

Hall y Woodford fueron distinguidos por desarrollar fundamentos microeconómicos para los modelos de estabilización macroeconómica. En términos sencillos, sus investigaciones parten de las decisiones individuales de los hogares y las empresas para explicar los resultados generales de una economía.

El enfoque considera, por ejemplo, cómo las familias deciden cuánto consumir y ahorrar, cómo las empresas fijan sus precios y de qué manera las expectativas sobre el futuro influyen en las decisiones presentes. A partir de esas conductas, los modelos permiten analizar cómo una modificación de las tasas de interés, un cambio en los impuestos o un shock externo puede repercutir sobre la producción, el empleo y la inflación.

La Real Academia Sueca de Ciencias destacó que las contribuciones de los investigadores mejoraron la capacidad de implementar políticas de estabilización eficaces. Según los fundamentos del premio, sus modelos permiten comprender cómo las medidas fiscales y monetarias, si se aplican en el momento adecuado, pueden reducir las oscilaciones de la economía.

El paradigma neokeynesiano también asigna un papel importante a las expectativas. Cuando un banco central anuncia sus planes, las familias y las empresas pueden modificar sus decisiones antes de que las medidas se implementen. Por eso, la comunicación de las autoridades monetarias constituye una herramienta relevante para influir sobre la actividad y la inflación.

Qué dijo Javier Milei sobre Keynes

El presidente argentino mantiene una postura abiertamente crítica frente al keynesianismo. Sus cuestionamientos apuntan, sobre todo, al papel que esta tradición atribuye al Estado en la demanda agregada, el gasto público y la política monetaria.

El 28 de abril de 2026, durante un debate sobre la obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero, Milei lanzó una de sus descalificaciones más fuertes contra el economista británico. “Keynes era un genio del mal y es el brazo ejecutor de lo siniestro”, afirmó durante su intervención en el Palacio Libertad.

En ese encuentro, el mandatario también cuestionó el papel que le atribuye al Estado la teoría keynesiana. Según su interpretación, ese enfoque habilita la intervención pública sobre el consumo, el ahorro, las tasas de interés y las decisiones de inversión, con un margen de planificación que considera perjudicial para la iniciativa privada.

Las críticas no comenzaron con su llegada a la Presidencia. En distintas exposiciones, Milei sostuvo que las políticas de estímulo fiscal y monetario pueden distorsionar las señales del mercado y generar consecuencias inflacionarias. También publicó el libro Desenmascarando la mentira keynesiana, en el que desarrolla sus objeciones teóricas.

En diciembre de 2024, durante una entrevista con Alejandro Fantino, volvió a cuestionar las ideas de Keynes y las vinculó con una visión de la economía que, a su entender, otorga demasiado poder a los políticos para intervenir sobre la actividad.