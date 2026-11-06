La morosidad sigue aumentando: sumó casi 50.000 personas en septiembre

La morosidad de las familias argentinas continúa en aumento y no muestra señales de recuperación. Durante septiembre se incorporaron casi 50.000 nuevos deudores morosos netos al sistema financiero formal, con lo que se acumularon más de doce meses consecutivos de deterioro en los indicadores de cumplimiento de las obligaciones crediticias.

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En concreto, los nuevos deudores morosos incorporados durante septiembre fueron 47.748, según reveló la última actualización del apartado de Familias del Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) a partir de los registros oficiales de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Se trata de una nueva suba luego de la leve baja de agosto, cuando la morosidad había pasado al 12,8% a partir del 12,9% de julio. Sin embargo, en ese momento los analistas habían advertido que se debía principalmente a la cantidad de deudores que pasaron a la categoría de "irrecuperables", por lo que salieron del registro de los bancos para pasar directamente a la lista de cobranzas de estudios jurídicos especializados.

Hay 4 millones de personas en mora desde hace más de un año

Sin embargo, el dato más crítico del informe de septiembre es que ya existen 4 millones de personas que llevan más de un año sin pagar sus deudas, una condición clasificada por el BCRA como Situación 5, correspondiente a deudores considerados "incobrables".

Esta categoría representa actualmente el 68% del total de personas en situación de morosidad en el país, lo que evidencia la magnitud de los incumplimientos prolongados.

Además, solamente durante septiembre se incorporaron 152.000 personas a esta categoría de morosidad crónica, lo que refleja un agravamiento de la situación de quienes ya acumulaban atrasos en sus compromisos financieros.

"La foto de septiembre destruye cualquier relato de estabilización financiera familiar. Cuando casi 48 mil personas caen a la mora en 30 días y 4 millones de argentinos llevan más de un año sin poder pagar, el problema ya no es financiero ni de conducta crediticia: es una crisis de ingresos. Renegociar cuotas bajo este esquema de intereses termina arrojando a las familias a los brazos de estudios jurídicos y compradores de deuda que lucran con la desesperación cotidiana", concluyeron desde el equipo de investigación del CEC.

Casi un millón de deudores en manos de agencias de cobranza

El informe también advirtió que casi un millón de los cuatro millones de deudores clasificados en Situación 5 ya se encuentran en manos de entidades del mercado secundario de deuda.

Se trata de fideicomisos financieros y agencias de cobranza que adquieren carteras de créditos impagos originalmente pertenecientes a bancos y emisoras de tarjetas. Desde el Mapa de la Deuda cuestionaron las prácticas de cobranza de estas entidades y atribuyeron el deterioro de los indicadores a una crisis de ingresos de los hogares.

Cuáles son las entidades con más nuevos morosos

Según el relevamiento, los nuevos incumplimientos registrados durante septiembre se concentraron principalmente en cinco entidades financieras y plataformas de crédito: Tarjeta Naranja, Naranja Digital, Banco Galicia, Mercado Libre y Banco BBVA.

En paralelo, el monto total de deuda en mora aumentó otros $328 millones durante septiembre, como consecuencia tanto de nuevos incumplimientos como de la acumulación de intereses y cargos sobre obligaciones previamente impagas.

De ese incremento, $220 millones correspondieron a deudas que ingresaron en Situación 3, categoría que comprende atrasos de entre 90 y 180 días. Los restantes $108 millones provinieron de intereses compensatorios, recargos administrativos y punitorios aplicados sobre deudas que ya estaban en mora durante agosto.