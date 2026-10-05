Las monedas y los mercados accionarios de América Latina registraron un contundente fortalecimiento generalizado, liderado por el desempeño del real brasileño que se apreció más de un 4% frente al dólar y perforó el piso de las 5 unidades por divisa. La ola alcista en la región respondió a la sorpresiva ventaja obtenida por el candidato Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, hecho que alimentó entre los inversores las expectativas de políticas económicas más favorables para los mercados a partir de enero.

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El entusiasmo financiero se tradujo en marcas históricas para los activos latinoamericanos como el índice de la firma MSCI que refleja la evolución de la renta variable regional, el cual trepó un 8,1% encaminándose a cerrar su mayor suba diaria desde el inicio de la pandemia de COVID-19. A su vez, el indicador de referencia para las monedas latinoamericanas anotó un avance diario del 3,2%, constituyendo su mayor ganancia en más de diez años. El fenómeno se produjo a pesar del fortalecimiento del dólar en las plazas internacionales y del incremento registrado en los rendimientos de largo plazo en Estados Unidos.

La mayor parte del impulso regional provino del mercado de Brasil. En la plaza cambiaria, el real se fortaleció un 4,21% para cotizar en 4,99 unidades por dólar, mientras que el índice de referencia de la bolsa de San Pablo, el Bovespa, se disparó un 7,46% hasta alcanzar los 206.450 puntos.

En el resto de la región, las divisas acompañaron la tendencia por combinaciones de factores locales e internacionales. En México, el peso sumó su segunda jornada consecutiva de ganancias con un alza del 0,42% a 18,0685 por dólar, debido a las menores expectativas de que la Reserva Federal disponga un aumento en su tasa de interés este mes, al tiempo que el índice accionario S&P/BMV IPC cedió un leve 0,09% hasta los 64.472,23 puntos. Por su parte, el peso colombiano se apreció un 1,21% a 3.224,99 unidades por dólar y el índice MSCI COLCAP avanzó un 0,94% a 2.538,69 puntos. En Chile, el peso subió un 1,88% a 973,90/974,20 por dólar impulsado por una licitación de divisas del Gobierno, mientras que el índice IPSA de la bolsa de Santiago ganó un 1,07% hasta situarse en 11.035,79 puntos. Asimismo, el sol peruano avanzó un 0,41% a 3,4200/3,4220 por dólar y la Bolsa de Lima ganó un 0,31% a 1.580,29 puntos.

En la plaza financiera local, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ensayó una recuperación tras los retrocesos de las jornadas previas. El índice Merval registró un incremento del 2,9%, dejando atrás una baja superior al 4% acumulada la semana pasada y una caída del 7% durante septiembre. En tanto, en el mercado cambiario, el peso argentino en la rueda interbancaria mostró una leve apreciación del 0,16% al cotizar a 1.519 unidades por dólar para la venta.

Con información de Reuters