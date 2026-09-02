Mientras el Gobierno busca eliminar el Régimen de Zona Fría, aumentó el gas en Santa Fe

Mientras el Gobierno nacional busca la aprobación del proyecto que impulsa la modificación del Régimen de Zona Fría, subsidios al consumo de gas para hogares radicados en áreas de baja temperatura, el bolsillo de los santafesinos vuelve a sufrir otro golpe: a partir del 1° de septiembre, la empresa Litoral Gas puso en vigencia un nuevo cuadro tarifario autorizado por el ente regulador, afectando los cargos fijos y variables del servicio en toda la provincia y la zona de concesión.

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Si se toma como referencia a un usuario residencial R1 —la categoría de menor consumo—, la tarifa plena quedó desde este mes en $3.562,99 de cargo fijo mensual más $324,50 por cada metro cúbico consumido.

Sin embargo, ese no es el valor que paga la mayoría de los hogares del sur santafesino que hoy están alcanzados por el régimen de Zona Fría. Con el descuento del 30%, un usuario R1 abona $2.494,09 de cargo fijo y $227,15 por metro cúbico. Con el descuento del 50%, esos valores bajan a $1.781,50 de cargo fijo y $162,25 por metro cúbico.

La verdadera alarma para los hogares santafesinos no radica solo en la actualización fijada para este mes, sino en la eventual quita o recorte del beneficio de Zona Fría. La administración de La Libertad Avanza (LLA) sostiene que la ley vigente incluye a zonas que no atraviesan condiciones climáticas extremas, como el sur de Santa Fe, parte de Buenos Aires y Córdoba, y calcula que la reforma le permitiría un ahorro fiscal de $272.099 millones sobre un presupuesto actual de $485.000 millones destinado al programa.

Frente a una eventual reforma del esquema tarifario, el impacto en el bolsillo amenaza con ser contundente al analizar el monto final de una factura real. Para un usuario R1 con un consumo de 200 metros cúbicos en un bimestre, el componente tarifario sería de $72.026 con tarifa plena, de $50.418 con el descuento del 30% de Zona Fría, y de $36.013 con el descuento del 50%.

La diferencia entre conservar o perder el beneficio no es menor: quien hoy tiene el 30% de descuento y lo pierde pasaría a pagar un 42,9% más sobre ese componente de la factura. En tanto, aquellos usuarios que tengan el 50% y queden directamente fuera del régimen verían duplicarse ese mismo componente, ya que pasarían de abonar la mitad de la tarifa al valor pleno.

Zona Fría: cuántos hogares del sur santafesino están en juego

A nivel nacional, el gobierno de Javier Milei apunta a sacar del programa a 1,2 millones de hogares distribuidos entre Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja, en el marco de un ajuste que todavía debe sortear su instancia definitoria en el Senado.

El impacto territorial de la reforma se evidenciará en cada departamento. Según el detalle que expuso el diputado nacional Diego Giuliano, los ocho departamentos del sur de Santa Fe incluidos en la ley 27.637 suman más de 550.000 hogares beneficiados: Rosario, con 388.919; General López, con 48.765; San Lorenzo, con 38.864; Caseros, con 19.159; Constitución, con 16.740; Iriondo, con 14.818; San Martín, con 12.680; y Belgrano, con 10.658.

De acuerdo con datos del Enargas de 2022, esos hogares representan a 1,76 millones de personas en todo el sur provincial. Giuliano advirtió además que, dentro de ese universo, 292.000 usuarios sufrirían un aumento del 50% si la reforma se aprueba tal como está redactada. "En nombre del equilibrio fiscal, se apela al desequilibrio social y, en este caso, a la crueldad", cuestionó el legislador del bloque Unión por la Patria.