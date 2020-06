Kulfas: "Habrá programas de estímulo para recuperar el consumo y crear empleo"

"Nueve de de cada diez hogares recibe un ingreso del Estado ", aseguró el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en una entrevista con Roberto Navarro en El Destape Radio. El funcionario detalló la situación en todo el país y brindó matices respecto de la visión centralista de Ciudad y Gran Buenos Aires. "Hay una visión que predomina, a veces, muy centralista de que lo que ocurre en el AMBA es lo que sucede en todo el país. Esto no es así", afirmó Kulfas. Sus principales definiciones:

-La situación social y los programas vigentes

Hubo algunos cambios en la continuidad de la cuarentena a nivel regional, pero el problema sigue fuertemente focalizado en AMBA. Si bien hay muchos lugares en está normalizado, al ser un país muy centralizado, por más que pueda funcionar en Santa Fe y Misiones, la demanda es menor porque la mayoría de la población y los consumidores está concentrada. Lo que hacemos entonces es continuar el programa de ATP, con características particulares para el AMBA. Como también sucede en Chaco, donde continúan las restricciones. Se mantiene igual. Se sigue pagando la mitad del salario con un piso de un salario mínimos, equivalente a 16.800 y 33.700 pesos, a las empresas afectadas. Salvo que la empresa haya vuelto a funcionar y esté facturando más que al año pasado. En el caso de las que están con distanciamiento obligatorio se va a entregar hasta un salario mínimo vital y móvil. En promedio se pagó es entre 19000 y 20000 pesos.

- Actividad económica

Hay una visión que predomina a veces muy centralista de que lo que ocurre en el AMBA respecto de que eso es lo que sucede en todo el país. Esto no es así. Hay muchísimos lugares donde la industria está autorizada a funcionar al 100 por ciento en la gran mayoría de las provincias argentinas. Muchas de las que estaban cerradas comienzan a producir con un fuerte incremento de producción de mayo respecto de abril. aunque por debajo de los niveles prepandemia. Y en junio va a ser igual. Lo vemos también en el consumo de los niveles de energía. Si se produce más también se consume más energía y este indicador es válido como anticipo. Incluso en la provincia de Buenos Aires muchas industrias han vuelto a funcionar, como la automotriz. Con un esfuerzo muy grande de testeos, con colaboración de los sindicatos, ha vuelto a producir y a exportar. Esto es lo que explica es que hay un incremento en la actividad productiva industrial. Con la limitante de la demanda, porque los comercios no están a pleno, lo que le pone un límite al crecimiento. El crecimiento de mayo fue muy importante y en junio se ha fortalecido esa tendencia.

-Empleo

En este tema siempre pensamos en cuidar el empleo y la capacidad productiva. Hay dos visiones extremas. Una es que el Estado se desentiende. Si la empresa no puede, que quiebre y despida a sus trabajadores. Y cuando la situación se recupere, vemos qué pasa. si pueden recontratar bien y si no, no

Nuestra mirada es que hay que proteger la capacidad productiva. que lleva años en recuperarse de una caída o a veces no se recuperan nunca. En este sentido vemos que era necesario ir por el lado que se fue: prohibir despidos sin causa y al mismo tiempo generar este paquete de ayuda. Se plantea que hay que estar cerrado por la pandemia, pero, al mismo tiempo, darle una asistencia o una ayuda Por eso largamos el ATP, que es el programa de mayor alcance de la historia argentina, en consonancia con una situación excepcional en el mundo por una pandemia. Esto que te lleve a tener cerrado la actividad es novedoso. De ahí surge este paquete de apoyo.

-Medidas post pandemia

Lo ejemplar de esta crisis es que reveló la gran centralización de la Argentina, todo esta en el AMBA. Vamos a trabajar en programas de estímulo para

recuperar el consumo en todo el país y también en un programa federal de desarrollo productivo de largo plazo, que permita potenciar las exportaciones y crear un fondo para fomentar las inversiones productivas . También trabajar fuertemente en recuperar el empleo. Estamos pensando en un plan con doce cadenas productivas, en un esquema federal que recupere beneficios regionales y un plan de parques nacionales que se recupere con las provincias del país. industriales y tecnológicos. donde se puede crear empleo joven y de calidad. En el día de ayer el BID nos otorgó un crédito de 500 millones de dólares para financiamiento para las pymes y recuperar el consumo vinculado a ese segmento. También vamos a relanzar el Programa Ahora 12 con beneficios adicionales que estamos pensando con el Ministerio de Economía, de Desarrollo Social y Jefatura de Gabinete.

-Ingreso universal

Tenemos que recuperar la economía y, sobre todo, las relaciones salariales como un elemento central. Argentina va a tener un problema serio de ingresos por la pandemia, pero además si uno ve la economía en los últimos cuatro años es muy poco lo que se creó de empleo privado. En 19 provincias hubo destrucción neta de empleo en el gobierno anterior. Necesitamos un plan de desarrollo productivo. Lo que estamos planificando para la salida es recuperar el empleo y los ingresos de los argentinos y seguir atendiendo al sector que trabajo informal, cuyo ingreso en la formalidad seguramente sea más lento .. Para estos se mantendrán las políticas sociales que generen inclusión social y también sustentabilidad. Tenemos la expectativa de que eso ocurra.