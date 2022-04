Massa recibió a la UIA para trazar la agenda de trabajo parlamentaria para el sector

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió hoy a representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), en una reunión en la que los empresarios presentaron la agenda de iniciativas que consideran indispensables para apuntalar el desarrollo industrial y el crecimiento económico.

Durante el encuentro de trabajo se abordaron una serie de iniciativas parlamentarias que promueven el crecimiento y el desarrollo industrial entre las que se encuentran los proyectos de ley de Agroindustria, de Hidrocarburos, Automotriz; de Electromovilidad, de Fomento a la Construcción y de Turismo, que fueron enviadas por el Poder Ejecutivo.

Algunos de estos proyectos estarán en la agenda de la Comisión de Industria en los próximos diez días, señalaron fuentes legislativas.

Durante el encuentro, Massa "agradeció la presencia de la UIA en el Congreso y remarcó la importancia de que participen en el desarrollo de proyectos de fomento para el sector", informaron desde la Presidencia de la Cámara baja.

“Necesitamos que en los próximos 45 días sean protagonistas del debate, que hagamos todos el mejor aporte. Esta es su casa. Estoy convencido de la participación de los empresarios en la política”, agregó.

El titular de la Cámara baja destacó que "el Congreso tiene un equilibrio y una paridad que requieren inexorablemente del diálogo, aunque a algunos no les guste, y vamos a seguir trabajando en la lógica de dialogar con todos los sectores”.

Por su parte, la UIA le expresó al titular de Diputados que "la agenda del Congreso coincide con el espíritu y el objetivo de las propuestas de la organización, ya que impulsan la inversión y resaltan el papel del sector privado en el crecimiento y la generación de empleo".

Al término de la reunión, Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, recordó que el lunes pasado la entidad le presentó al presidente Alberto Fernández el "Libro Blanco" de la entidad, que "son las propuestas federales, construidas desde las provincias, desde las uniones industriales de cada provincia y de cada sector para formular el desafío del crecimiento"

"Es fundamental para nosotros poder contar con este entorno para discutir cuestiones que no tienen bandería política, y que lo que tienen es un horizonte como la producción y el empleo; las exportaciones que la Argentina necesita y el estimulo para generar mil empresas nuevas pymes exportadoras en el país", añadió el dirigente empresario.

Funes de Rioja remarcó que "todo ello serviría para darle un primer gran envión a este desarrollo que Argentina puede tener, sobre todo en tiempos donde hay que despejar las incertidumbres internas, pero además enfrentar las incertidumbres internacionales".

"Queremos sacar las barreras y obstáculos, en especial para las pymes que tienen que ver con la litigiosidad o el miedo a contratar, que hace a que no busquen crecer por ese miedo", amplió el titular de la UIA.

"No se trata de restarle derechos al que lo tiene, sino de incluir al que no tiene nada, porque no tiene nada, o porque tiene un empleo informal, para que pueda entrar al sistema formal; y creo que si lo hacemos bien y de común acuerdo con dálogo social, los sindicatos lo que van a tener son más trabajadores, porque hablamos de recuperar 278.000 puestos de trabajo industriales, en su mayoría de la CGT", dijo Funes de Rioja.

Por su parte, la diputada Marcela Passo, del Frente de Todos, también presente en la reunión, dijo que "es importante poder destacar que hoy se ha convocado a la UIA a formar parte de un debate respecto de la Argentina que viene en un contexto de incertidumbre no solo nacional sino mundial".

"Lo importante es poder trasmitir que en esta mesa de hoy ha habido un acuerdo unánime respecto de hacia adónde queremos ir, y esto es hacia una Argentina pujante", completó la legisladora.

En su rol articulador como extitular de la entidad fabril y exdiputado nacional, el actual presidente del BICE, José de Mendiguren, dijo que "la UIA tiene muchas propuestas que ha acercado al Congreso y a la Comisión de Industria para algo tan importante como es que este período de crecimiento que la economía está teniendo, se transforme en largo plazo con agregado de valor y encaminada a un proyecto de desarrollo".

El documento entregado por la UIA a Massa incluyó un apartado con cuatro propuestas de iniciativas parlamentarias enfocadas en incentivos a la inversión, nuevas realidades laborales, desarrollo pyme y dinamismo empresarial, y promoción de exportaciones.

El proyecto de incentivo de las inversiones propone la amortización acelerada de las mismas, con un plazo menor para las mipymes, doble amortización de inversiones 4.0, la deducción de intereses sobre el capital propio utilizado en las inversiones, la deducción de exportaciones por el 10% del incremental en valor FOB y un porcentaje mayor por tramo de ventas externas generadas.

También la aplicación efectiva de la deducción de inversiones en emprendimientos –con beneficios adicionales para emprendimientos liderados por mujeres–, libre disponibilidad inmediata del crédito fiscal de IVA e incluir gastos de comercialización en reintegro de IVA a productores de bienes de capital.

Además de las cuatro propuestas para potenciar el debate y los consensos parlamentarios, el “Libro Blanco” se articula sobre dos dimensiones más: desarrollo federal, a partir de un cambio paradigmático para impulsar las economías regionales (NOA, NEA, Cuyo, Centro y Patagonia) desde la infraestructura, el transporte y la agenda fiscal, y Productividad y Competitividad, con más de 100 medidas trabajadas por todos los departamentos técnicos UIA.

La reunión de hoy se suma a la que los referentes de la UIA mantuvieron el lunes pasado con el presidente Alberto Fernández, y forma parte de una agenda de encuentros que la entidad fabril llevará adelante en las próximas semanas con representantes del sector público y privado.

Con información de Télam