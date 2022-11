Massa enfatizó que no piensa en candidaturas sino en bajar la inflación

El ministro de Economía, Sergio Massa, descartó hoy por el momento presentarse como candidato para algún cargo en las próximas elecciones, al tiempo que pidió que en el Frente de Todos (FDT) haya un debate público.

"Cuando empezó mi tarea en el gobierno, plante a mis compañeros del Frente Renovador que estaba afuera de la politica y lo ratifico, para el 2023 no pienso en candidaturas sino en bajar la infalción", dijo el jefe del Palacio de Hacienda en declaraciones al programa "A Dos Voces" que se emite por la señal de cable TN.

El ministro también dijo que había asumido un compromiso familiar, en relación a su futuro político, aunque no reveló mayores detalles.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por otra parte, Massa también descartó que se postule como candidato para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar. Me gustaría que haya debate interno en el Frene de Todos y lo que hay es un debate público sobre varios temas, como la pandemia, el FMI y la recuperación de los ingresos. Debe haber una institucionalización de los debates en el Frente de Todos. La institucionalización del FDT puede ayudar a poner menos ruido. No eludo la respuesta pero me enfoco en las reservas, el orden fiscal y los temas productivos", sostuvo.

En relación con el sistema de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Massa se mostró partidario de su eliminación ya que estimó que "las PASO, más los fondos para las campañas suponen un gasto de unos 50.000 millones de pesos, pero quiero que este sea un debate en nuestra coalición de gobierno".

En relación con las manifestaciones de las organizaciones sociales piqueteras que reclaman mayores fondos para planes asistenciales, Massa remarcó que "hay un decreto que topea los programas sociales porque no puede ser que la emergencia sea permanente, la emergencia no se puede transformar en permanente. Hay programas por los cuales si una empresa toma una persona que tiene un plan social, esa persona por un año no pierde su plan social y la empresa se beneficia con menores cargas previsionales".

Finalmente, y en respuesta a las acusaciones sobre un plan de ajuste sobre los sectores de ingresos fijos y sobre un "plan bomba", el ministro respondió que "si hubiera ajuste no hubiera bono para jubilados, ni para las personas que no tiene ingresos y no hubo peor bomba en la Argentina que el acuerdo con el FMI".

Con información de Télam