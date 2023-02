Massa confirmó que se readecuarán metas de programa del FMI para este año

El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó hoy que se llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para flexibilizar y volver “realistas” algunas de las metas establecidas en el programa, a raíz de la sequía en el país y los costos de la guerra en Ucrania, y garantizar así los desembolsos de más de US$ 19.000 millones para hacer frente a los vencimientos de la deuda con el organismo programados para este año.

“El consenso con el FMI es que es mejor adecuar la programación del trabajo del año desde el inicio para dar previsibilidad y no tener que hacer wavers (pedidos de perdón) durante el año”, afirmó Massa este mediodía en un comunicado tras mantener una reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en India.

El titular del Palacio de Hacienda subrayó que el objetivo entre ambas partes “es ser realistas y previsibles para que el programa sea de verdad un ordenador y no un papel en el aire que no se cumple".

Asimismo, recordó que los objetivos del programa –cristalizados en sus metas- son “el orden fiscal, la acumulación de reservas y la programación monetaria ordenada”.

En su reunión con Georgieva y en diversos encuentros en la cumbre de ministros de finanzas del G20, Massa planteó que Argentina perdió alrededor de US$ 5.000 millones como impacto en la balanza comercial a raíz de la guerra en Ucrania y que, pese a ello, igualmente se cumplieron las metas con el organismo crediticio en 2022.

En el marco de la cumbre, el funcionario presentó un informe que sostiene que el conflicto ocasionó un efecto negativo de US$ 4.940 millones en la balanza comercial de la Argentina, ante la suba de los precios internacionales de los combustibles (Gas de Bolivia 114%, GNL 233%, Gasoil 85% y Fueloil 63%) y el fuerte incremento del costo de los fletes para exportación, fundamentalmente.

“La guerra y la sequía juegan un papel en nuestra economía y es mejor afrontarlo poniendo objetivos alcanzables para no estar corrigiendo cada trimestre", agregó el ministro en el comunicado de hoy.

Aún no se precisaron cuales serán los nuevos objetivos: el país tiene previsto en el acuerdo una reducción del déficit fiscal primario del 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2022 al 1,9% para este año, y una disminución de la asistencia financiera del Banco Central (BCRA) al Tesoro de 1% a 0,6%.

En tanto, tras haber sobrecumplido una meta de acumulación de reservas de US$ 5.000 millones para el año pasado, para este año se debían sumar otros US$ 4.800 millones pues el objetivo bianual es de US$ 9.800 millones.

La titular del FMI recalcó el “buen progreso” en las negociaciones por la cuarta revisión del programa en un mensaje publicado hoy en su cuenta de Twitter, tras finalizar su reunión con Massa.

"Muy buena discusión con @SergioMassa en los pasillos del #G20India sobre los nuevos desafíos que enfrentan los EM (Mercados Emergentes) y Argentina. Buen progreso en la cuarta revisión del programa y esperamos comunicar su conclusión pronto", sostuvo.

Massa estuvo acompañado por el secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales y titular del Indec, Marco Lavagna, mientras que Georgieva asistió junto con la subdirectora gerente, Gita Gopinath.

En paralelo en Washington, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein; y el jefe de Asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur, llevaron adelante las negociaciones técnicas durante toda la semana que finaliza hoy.

Con información de Télam