Seis meses después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara una etapa de bonanza sin precedentes, los números de la actividad cuentan otra historia. Así lo expuso Marcelo Bonelli en TN, donde contrastó punto por punto aquel pronóstico oficial con la evolución real de la producción: caída en el segundo trimestre, desplome en julio, un agosto casi plano y un septiembre estancado. La conclusión del periodista fue tajante: la Argentina no tiene forma de eludir la recesión técnica.

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El análisis llega en un momento sensible para la gestión de Javier Milei, que había apostado buena parte de su relato económico a una reactivación sostenida a partir del otoño.

Bonelli abrió su intervención con una ironía que ordenó todo lo que vino después: “La paradoja, ¿no? El ministro de Economía dijo el 14 de abril que Argentina iba a empezar a vivir a partir de ese momento los mejores 18 meses de nuestra historia económica”. Lo que ocurrió a partir de ese momento, según el repaso de Bonelli, fue exactamente lo contrario.

Una caída que empezó justo después del anuncio

El conductor describió la secuencia sin rodeos: “A partir de abril la economía empezó a caer, o sea, cayó en el segundo trimestre del año, abril, mayo y junio, y hasta ahora ha caído muy fuerte en julio”.

Es decir, el retroceso arrancó prácticamente el mismo mes en que el ministro auguraba el inicio de la mejor etapa en décadas. El segundo trimestre cerró en terreno negativo y el tercero comenzó con un golpe todavía más fuerte.

Los datos posteriores tampoco trajeron alivio. “El dato de agosto es decepcionante, con un crecimiento solo del 0,1 %, y septiembre digamos está también estancada”, explicó Bonelli. Un repunte de una décima, después de la fuerte baja de julio, no alcanza ni siquiera para empezar a compensar lo perdido.

El número que lo explica todo: 8,6%

La pregunta clave era si todavía existía algún margen para evitar una caída formal. Bonelli respondió con una cifra que dimensiona el problema: “Para recuperar lo que se cayó, Argentina en septiembre tendría que crecer el 8,6 % mínimo para no entrar en recesión”.

Para tener una referencia, un salto de esa magnitud en un solo mes no tiene antecedentes en un contexto de normalidad: crecimientos así solo se ven en rebotes excepcionales, como el que siguió a la pandemia. Por eso el periodista no dejó lugar a la duda y calificó esa meta como “imposible”.

Con septiembre estancado, el tercer trimestre cerraría por debajo del segundo. Y dos trimestres consecutivos de caída del PBI configuran lo que los economistas definen como recesión técnica.

Qué se espera para el cierre del año

Sobre el último tramo de 2026, Bonelli recogió las proyecciones del sector privado, que anticipan un freno en el deterioro pero no un despegue. “Se espera que este trimestre, empezamos a transcurrir en el mes de octubre, haya una leve recuperación, que eso lo pronostica, por ejemplo, algunos bancos. El JP Morgan va a sacar un informe sobre eso”, señaló.

El matiz es importante: una mejora leve después de meses de caída no equivale a una reactivación. El propio Bonelli lo aclaró al describir el escenario como “una leve recuperación en niveles muy estancados”.

Un relato que choca con la economía real

El contraste que planteó Bonelli no es menor. Durante meses, el oficialismo sostuvo que lo peor había quedado atrás y que la estabilización macroeconómica iba a derramar sobre la actividad. Los indicadores, sin embargo, muestran fábricas, comercios y servicios que no logran recuperar el ritmo, mientras el poder adquisitivo y el consumo siguen sin dar señales firmes de reacción.

A seis meses de aquella promesa, quedan por delante otros doce para que se cumpla el plazo fijado por Caputo. Pero el punto de partida, según los propios datos oficiales que repasó Bonelli, es una economía que en lugar de despegar entró en recesión.