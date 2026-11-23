El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional dejó un balance negativo para el turismo. Según un relevamiento de la CAME, viajaron unas 1.410.000 personas, un 17,4% menos que en el mismo feriado de 2025.

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Entre todos gastaron $ 332.557 millones. En términos reales, se trata de una caída del 30,3% frente al año pasado.

La CAME aclaró que la comparación tiene un límite: en 2025 el feriado fue de cuatro días y este año, de tres. A eso se sumaron las dificultades económicas de los hogares y la cercanía de otros feriados en noviembre, que también influyeron a la hora de planificar una escapada.

Menos viajeros, menos días y menos gasto

El ajuste no se vio solo en la cantidad de turistas. Los que viajaron también gastaron menos y se quedaron menos tiempo.

La suma de esos tres factores explica la caída fuerte del gasto total: menos viajeros, estadías más cortas y menor gasto por día.

Escapadas cortas, cerca de casa y a último momento

Según la CAME, el presupuesto ajustado de las familias limitó los viajes largos. Ganaron lugar las escapadas a destinos cercanos, las reservas de último momento y las visitas de pocas noches.

Entre lo más elegido estuvieron las ferias, los espectáculos gratuitos, los espacios naturales y las celebraciones populares: opciones para aprovechar el tiempo libre sin pagar un viaje largo.

Los resultados fueron distintos según el destino. Algunas localidades tuvieron buena ocupación gracias a eventos culturales, deportivos y religiosos, y otras tuvieron poca demanda. El turismo de cercanía y las excursiones por el día ayudaron a mover comercios y restaurantes, pero dejaron menos plata que los turistas que se quedaron varios días y pagaron alojamiento.

¿Cómo le fue a la provincia de Buenos Aires?

En la provincia, la actividad se concentró en la Costa Atlántica, las sierras y varias ciudades del interior. A pesar de la enorme oferta turística, el saldo no logró revertir la tendencia a nivel nacional.

En Mar del Plata, los espectáculos musicales y las actividades culturales atrajeron visitantes, aunque la mayoría se quedó solo dos noches. Chascomús fue el destino con mejores reservas, gracias a su cercanía con el Área Metropolitana y La Plata. En la capital bonaerense, los festejos por el 144° aniversario reunieron a unas 120.000 personas en Plaza Moreno.

También hubo propuestas culturales, deportivas y gastronómicas en Tandil, Pinamar, Cariló y Villa Gesell, que mantuvieron el movimiento de turistas durante los tres días.