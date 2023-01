Lula Da Silva ratificó el proyecto para una posible moneda común con Argentina

El flamante mandatario de Brasil subrayó la necesidad de salir de la dependencia del dólar para fortalecer el vínculo comercial bilateral.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó las posibilidades de que Argentina y el país vecino firmen un acuerdo para generar una moneda común. El nuevo mandatario subrayó la necesidad de salir de la dependencia del dólar para fortalecer el vínculo comercial bilateral, en la antesala de la cumbre de la Celac que se desarrollará este martes y luego del encuentro bilateral que mantuvo junto al presidente argentino Alberto Fernández.

Al ser consultado en conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno, Lula respondió: "Brasil y Argentina ya tuvieron una experiencia (en 2008), los argentinos podían pagar en su moneda y nosotros en la nuestra. Fue muy tímida, no era impositivo, sino opcional". Y agregó: "No tuvo la influencia que esperábamos. Lo que queremos trabajar ahora es que nuestros ministros de economía puedan hacernos una propuesta de comercio exterior y transacciones entre nuestros países que se haga con una moneda común que se construya después de mucho debate".

"Si dependiera de mi, yo tendría comercio exterior siempre sin la moneda de otros países para no depender del dólar. ¿Por qué no crear una moneda común del Mercosur como se intentó con los países del BRICS? Creo que va a suceder", remarcó el brasileño. Al mismo tiempo, afirmó que "se pueden establecer acuerdos, establecer un tipo de moneda para el comercio y que los bancos centrales permitan el intercambio comercial"., al tiempo que destacó que "todo lo que es nuevo debe ser probado" porque "no podemos en medio del siglo XXI, seguir haciendo lo mismo que hacíamos en el siglo XX". Y sumó: "Dios quiera que nuestros ministros de economía y los presidentes de los bancos centrales tengan la competencia y la sensatez necesarias para que podamos dar un salto cualitativo en nuestras relaciones comerciales".

Por su parte, el presidente Alberto Fernández sostuvo: "No sabemos cómo podría funcionar una moneda común entre Argentina y Brasil, ni tampoco cómo funcionaría una en la región". Aunque añadió: "Pero si sabemos cómo funcionan las economías cuando se depende de una moneda externa. Si no nos animamos a cambiar, vamos a continuar sufriendo los mismos males".

Lazo con Brasil: Fortalecer la integración

El Gobierno de Alberto Fernández tenía mucha expectativa en la vuelta al poder de Lula en el país. Se profundizará la cooperación en muchas áreas, pero a Sergio Massa había algunos proyectos económicos que le interesaban en particular. Uno de ellos es el que firmará el Banco Nación con el Banco do Brasil para generar un marco que permita aumentar el intercambio comercial sin poner en peligro las reservas de ambos países.

Según pudo saber El Destape, se trata de un esquema de financiamiento del comercio exterior con una compensación a 180 días, mientras se avanza en la discusión de una moneda única para comercial y así escapar a la obligación de usar el dólar como medio de cambio. Se prefinanciarían las importaciones en reales para evitar el uso de reservas y a los seis meses se analizaría y pagaría el saldo de la balanza comercial bilateral.

Pese a un repunte en noviembre pasado, el año terminó con superávit a favor de Brasil de 2.250 millones de dólares. Este resultado contrastó los dos años anteriores, cuando Argentina había terminado con un superávit a favor suyo, un giro que había roto con la tradicional relación deficitaria que existía desde 2004, al menos. Sin embargo, déficit comercial de 2022 es sustancialmente menor que el que solía repetir entre 2004 y 2018, que promediaba los 3.500 millones de dólares. Una de las razones podría ser porque el país registró el pico de sus exportaciones en los últimos ocho años.