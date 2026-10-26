Nuevo sometimiento a EE. UU.: el Senado define esta semana adhesión a Ley de Pantentes

El Senado se encamina a definir la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un instrumento internacional de propiedad intelectual que el gobierno de Milei busca incorporar a la legislación nacional en el marco de los compromisos de sometimiento que impone Estados Unidos para continuar con el apoyo al experimento libertario. La discusión enfrenta a las multinacionales farmacéuticas, que promueven su aprobación como una herramienta para facilitar inversiones en investigación clínica, con los laboratorios nacionales, que reclaman preservar los criterios argentinos de patentabilidad para evitar extensiones de exclusividad comercial que puedan afectar la competencia y los precios de los medicamentos. Este lunes, el Presidente, en el marco de la reunión de Gabinete, ratificó la importancia de avanzar con la ley de PCT, la reforma electoral y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, entre otras iniciativas primordiales.

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El proyecto, que lleva casi tres décadas de recorrido parlamentario, obtuvo media sanción de Diputados en agosto y volvió al Senado con una reserva vinculada con el Capítulo II del tratado, incorporada durante el debate para atender los planteos de la industria farmacéutica nacional. El oficialismo pretende avanzar con su tratamiento el jueves 29 de octubre, en una votación que excede la discusión técnica sobre la propiedad intelectual y pone en juego las condiciones de competencia de un mercado estratégico para el sistema de salud.

La controversia se desarrolla en un contexto en el que el Gobierno presenta la apertura económica y la adecuación de las reglas de propiedad intelectual a los estándares internacionales como parte de su estrategia para atraer capitales. Sin embargo, el volumen de inversiones que pueda recibir el país no depende únicamente de la adhesión al PCT, mientras que los efectos sobre el mercado farmacéutico estarán condicionados por la forma en que se aplique el sistema y por las decisiones que adopten las autoridades argentinas al evaluar las solicitudes de patentes.

Qué es el PCT y qué cambia

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes es un instrumento administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que permite presentar una solicitud internacional de patente mediante un procedimiento unificado, en lugar de iniciar desde el comienzo trámites separados en cada uno de los países donde se busca protección. El mecanismo incluye una búsqueda internacional del estado de la técnica y, cuando corresponde, un examen preliminar internacional que aporta información sobre la novedad, la actividad inventiva y otros requisitos vinculados con la patentabilidad.

Esa documentación puede servir de referencia para las oficinas nacionales, pero no equivale a una patente mundial ni obliga automáticamente a los Estados a conceder protección sobre una invención. La diferencia es relevante para la industria farmacéutica, porque la protección de una patente puede otorgar a su titular el derecho de impedir que terceros fabriquen, utilicen o comercialicen la invención protegida sin autorización, dentro de los límites establecidos por la legislación aplicable. En un sector en el que la investigación y el desarrollo de nuevos principios activos requieren inversiones elevadas, ese derecho constituye una parte central de la estrategia comercial de las compañías innovadoras.

La adhesión al PCT simplifica el inicio del procedimiento y permite postergar decisiones y gastos vinculados con la entrada en las distintas fases nacionales, pero no elimina la necesidad de cumplir con los requisitos legales de cada jurisdicción. La discusión en el país no se limita a la conveniencia administrativa de utilizar un sistema internacional, sino que incluye las consecuencias que podría tener su aplicación sobre la evaluación de patentes farmacéuticas y el margen de decisión de la oficina nacional.

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados en agosto, con 147 votos afirmativos y 93 negativos, y regresó al Senado después de incorporar una reserva sobre el Capítulo II. El dictamen favorable obtenido el 15 de octubre dejó el expediente en condiciones de ser debatido nuevamente por la Cámara alta, aunque el resultado legislativo todavía depende de la votación. La discusión había comenzado en 1997, cuando el Poder Ejecutivo remitió la iniciativa al Congreso. El Senado la aprobó en 1998, pero el trámite quedó pendiente en Diputados durante años. La reactivación del expediente se produjo en un escenario distinto, marcado por el acercamiento del gobierno de Milei a Estados Unidos y por la incorporación de compromisos sobre propiedad intelectual a la agenda bilateral.

El compromiso con EE.UU.y los condicionamientos

El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, firmado el 5 de febrero de 2026, incluyó el compromiso de remitir al Congreso la adhesión al PCT para su consideración y votación antes del 30 de abril. Ese punto convirtió una iniciativa legislativa de larga trayectoria en parte de la agenda de negociación con Washington y sumó una dimensión comercial y diplomática a la discusión sobre las patentes. Para el Gobierno, la incorporación al tratado puede contribuir a mejorar las condiciones para que empresas extranjeras desarrollen actividades de investigación y busquen proteger sus innovaciones en el país. El argumento se apoya en la necesidad de contar con reglas previsibles para las compañías que deciden dónde realizar ensayos clínicos, instalar capacidades de investigación o ampliar sus operaciones.

Sin embargo, el compromiso de someter el tratado a consideración del Congreso no debe confundirse con una obligación de aprobar todas sus disposiciones sin reservas. El alcance de la adhesión y las condiciones que acompañen su aplicación forman parte del debate legislativo, y la controversia sobre el Capítulo II se concentra precisamente en cuánto margen conservará Argentina para definir sus propios criterios de patentabilidad.

Las empresas extranjeras sostienen que el marco regulatorio incide en la distribución internacional de sus inversiones. Según declaraciones recogidas por Bloomberg Línea, un representante de una compañía farmacéutica extranjera con planes de inversión en el país explicó que las decisiones empresariales se toman en competencia con otros mercados y que las condiciones regulatorias y de protección de la propiedad intelectual son algunos de los factores que se evalúan antes de asignar recursos.

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que representa a empresas farmacéuticas de origen multinacional, también respaldó la adhesión. En declaraciones al medio financiero especializado, la entidad expresó que confían "en que el Senado pueda retomar el tratamiento de la adhesión de la Argentina al PCT y completar el proceso legislativo". "Consideramos que su aprobación permitirá que investigadores, universidades, startups, pymes y empresas argentinas cuenten con un mecanismo más simple y eficiente para proteger sus desarrollos en otros países", agregó.

El planteo de CAEMe apunta a uno de los argumentos centrales de quienes promueven el tratado: facilitar que los desarrollos científicos producidos en Argentina puedan buscar protección en diferentes mercados mediante un procedimiento más ordenado. Esa posibilidad también podría beneficiar a universidades, empresas tecnológicas y emprendimientos biotecnológicos que no cuentan con la estructura administrativa de una multinacional.

La discusión sobre las inversiones farmacéuticas, no obstante, requiere distinguir entre la expectativa de nuevos desembolsos y los compromisos concretos de las empresas. En agosto, CAEMe y el Ministerio de Salud firmaron un acuerdo de colaboración institucional que contempla una proyección de inversión privada de 8.000 millones de dólares en investigación clínica durante los seis años siguientes. Se trata de una estimación de inversión para ese período, no de un desembolso ya ejecutado ni de una garantía de que la totalidad de los recursos se destinará a proyectos adicionales como consecuencia de la adhesión al PCT.

La crítica de los laboratorios nacionales

La principal objeción de los laboratorios argentinos se concentra en el Capítulo II del PCT, que contempla un examen preliminar internacional sobre la patentabilidad de las invenciones. Las empresas nacionales nucleadas en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) no plantean necesariamente un rechazo integral al tratado, sino que buscan limitar los efectos que los procedimientos internacionales podrían tener sobre las decisiones de la autoridad argentina. El reclamo consiste en adherir con la reserva prevista en el artículo 64 del PCT, una alternativa que, según la posición de la industria nacional, permitiría preservar el carácter autónomo de la evaluación de patentes en Argentina. El sector invoca el antecedente de Uruguay, que adoptó una reserva vinculada con el Capítulo II en 2024.

Los informes internacionales pueden aportar elementos técnicos relevantes para evaluar una solicitud, pero la concesión de una patente continúa dependiendo de las reglas aplicables en cada país. La preocupación de los laboratorios nacionales es que una mayor influencia de esos procedimientos termine favoreciendo interpretaciones que amplíen la protección de productos cuya novedad o actividad inventiva no justificaría una nueva patente según los criterios que Argentina decida aplicar.

Uno de los conceptos que atraviesa esa discusión es el *evergreening*, término utilizado para describir estrategias orientadas a prolongar la exclusividad comercial de un medicamento mediante nuevas solicitudes de patente sobre modificaciones de productos ya conocidos. Esas modificaciones pueden referirse, por ejemplo, a determinadas formulaciones, combinaciones, usos o presentaciones. Su patentabilidad no es automática: debe evaluarse caso por caso y depende de que se cumplan los requisitos legales correspondientes.

Para la industria nacional, el riesgo consiste en que una solicitud secundaria obtenga protección sin acreditar los requisitos necesarios y retrase la entrada de competidores. Cuando un medicamento deja de estar protegido por una patente válida, otros laboratorios pueden desarrollar versiones que cumplan con las exigencias regulatorias y sanitarias, lo que abre la posibilidad de competir por precio. Si se concede una nueva patente sobre una modificación que no reúne los requisitos legales, esa competencia podría demorarse y mantener durante más tiempo una posición exclusiva en el mercado.

La discusión, por lo tanto, no supone que cualquier patente farmacéutica sea perjudicial ni que toda modificación de un medicamento deba quedar excluida de protección. El punto es determinar qué desarrollos constituyen invenciones patentables y cuáles representan cambios que no justifican extender derechos exclusivos, una distinción que adquiere relevancia económica cuando se trata de medicamentos de uso extendido o tratamientos de alto costo. Los laboratorios nacionales sostienen que la competencia entre productores locales y compañías multinacionales permitió desarrollar versiones genéricas y biosimilares de distintos tratamientos, con efectos sobre los precios. De acuerdo con cifras difundidas por CILFA, desde la entrada en vigor del régimen de patentes farmacéuticas en octubre de 2000, esa competencia contribuyó a reducciones de entre el 60% y el 88% en los precios de determinados tratamientos.

Según estudio de la consultora económica FIEL, de los 2.214 millones de dólares anuales los ahorros asociados con la competencia en el mercado farmacéutico. Esa cifra corresponde a una estimación atribuida al estudio y no debe interpretarse como un ahorro presupuestario directo del Estado ni como un resultado que pueda atribuirse exclusivamente a una única política de patentes. Su relevancia para el debate radica en mostrar la magnitud económica que puede adquirir la competencia cuando se habilita la participación de múltiples oferentes.

La posición de CILFA se apoya, además, en las características de la estructura productiva argentina, donde los laboratorios nacionales participan de manera significativa en la fabricación y comercialización de medicamentos. Desde esa perspectiva, las reglas de propiedad intelectual no afectan solamente la estrategia de las compañías que desarrollan nuevas moléculas, sino también las posibilidades de los productores que buscan ofrecer alternativas una vez vencida la protección correspondiente. La reserva sobre el Capítulo II apunta a preservar ese margen de decisión sin impedir necesariamente que Argentina utilice los procedimientos internacionales de presentación de solicitudes. La discusión parlamentaria deberá establecer, por lo tanto, si el texto finalmente aprobado mantiene esa diferenciación y qué efectos jurídicos concretos tendrá sobre la evaluación nacional de las patentes.