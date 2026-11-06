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León XIV en Argentina

Quiénes son los 10 empresarios argentinos que serán recibidos por el papa León XIV

Los representantes de diferentes ramas del empresariado argentino se encontrarán con el Sumo Pontífice el próximo domingo.

06 de noviembre, 2026 | 12.02
León XIV

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habría seleccionado a diez de los principales empresarios argentinos para participar de la recepción oficial al papa León XIV por su visita al país, que tendrá lugar el próximo domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad, en Buenos Aires.

La lista, revelada por MDZ, incluye a referentes de algunos de los principales grupos económicos del país, con negocios en sectores como energía, tecnología, infraestructura, medios de comunicación, industria farmacéutica y comercio.

Entre los convocados figuran Marcos Galperin, Eduardo Eurnekian, Alejandro Bulgheroni, Marcelo Mindlin y Eduardo Elsztain, además de otros cinco empresarios con inversiones en distintas actividades económicas.

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Quiénes son los 10 empresarios invitados a recibir al Papa

  1. Alejandro Bulgheroni: uno de los principales empresarios petroleros del país, vinculado a Pan American Energy (PAE), compañía dedicada a la producción de petróleo y gas, la refinación y la comercialización de combustibles.
  2. Eduardo Elsztain: titular de IRSA, compañía dedicada al negocio inmobiliario, con inversiones en centros comerciales, oficinas, hoteles y otros desarrollos. También participa en actividades financieras.
  3. Eduardo Eurnekian: titular de Corporación América, grupo con inversiones en infraestructura, especialmente en la administración de aeropuertos de la Argentina y otros países. También participa en el sector energético.
  4. Marcos Galperin: fundador de Mercado Libre, la compañía de comercio electrónico creada en 1999 que se expandió por América Latina. También desarrolla negocios financieros mediante Mercado Pago y cuenta con una importante estructura logística.
  5. Daniel Hadad: fundador de Infobae, con una extensa trayectoria empresarial en medios de comunicación.
  6. Marcelo Mindlin: presidente de Pampa Energía, grupo con inversiones en generación y transporte de electricidad, producción de hidrocarburos e infraestructura energética.
  7. Mario Montoto: empresario especializado en defensa, seguridad y tecnología, además de presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí.
  8. Francisco de Narváez: titular del Grupo de Narváez, con negocios en comercio minorista y distribución, tanto en la Argentina como en otros países latinoamericanos.
  9. Alberto Roemmers: referente de Laboratorios Roemmers, una de las compañías farmacéuticas argentinas más grandes, dedicada a la elaboración y comercialización de medicamentos.
  10. Daniel Vila: empresario de medios y uno de los principales accionistas del Grupo América, propietario de señales televisivas, radios y otros medios audiovisuales. También cuenta con inversiones energéticas.

La recepción a León XIV en el Palacio Libertad

La recepción oficial a León XIV en el Palacio Libertad (ex CCK) tendrá lugar este domingo a las 18:30, luego de la recepción previa que le brindará el presidente, Javier Milei, en Casa Rosada.

Se espera la concurrencia, además del Gabinete Nacional, de los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto con diputados y senadores nacionales de diversos extractos políticos. A las 19 horas, el Sumo Pontífice dará un discurso junto con Milei, que será transmitido por cadena nacional.

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