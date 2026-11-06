La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habría seleccionado a diez de los principales empresarios argentinos para participar de la recepción oficial al papa León XIV por su visita al país, que tendrá lugar el próximo domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad, en Buenos Aires.

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La lista, revelada por MDZ, incluye a referentes de algunos de los principales grupos económicos del país, con negocios en sectores como energía, tecnología, infraestructura, medios de comunicación, industria farmacéutica y comercio.

Entre los convocados figuran Marcos Galperin, Eduardo Eurnekian, Alejandro Bulgheroni, Marcelo Mindlin y Eduardo Elsztain, además de otros cinco empresarios con inversiones en distintas actividades económicas.

Quiénes son los 10 empresarios invitados a recibir al Papa

Alejandro Bulgheroni: uno de los principales empresarios petroleros del país, vinculado a Pan American Energy (PAE), compañía dedicada a la producción de petróleo y gas, la refinación y la comercialización de combustibles. Eduardo Elsztain: titular de IRSA, compañía dedicada al negocio inmobiliario, con inversiones en centros comerciales, oficinas, hoteles y otros desarrollos. También participa en actividades financieras. Eduardo Eurnekian: titular de Corporación América, grupo con inversiones en infraestructura, especialmente en la administración de aeropuertos de la Argentina y otros países. También participa en el sector energético. Marcos Galperin: fundador de Mercado Libre, la compañía de comercio electrónico creada en 1999 que se expandió por América Latina. También desarrolla negocios financieros mediante Mercado Pago y cuenta con una importante estructura logística. Daniel Hadad: fundador de Infobae, con una extensa trayectoria empresarial en medios de comunicación. Marcelo Mindlin: presidente de Pampa Energía, grupo con inversiones en generación y transporte de electricidad, producción de hidrocarburos e infraestructura energética. Mario Montoto: empresario especializado en defensa, seguridad y tecnología, además de presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. Francisco de Narváez: titular del Grupo de Narváez, con negocios en comercio minorista y distribución, tanto en la Argentina como en otros países latinoamericanos. Alberto Roemmers: referente de Laboratorios Roemmers, una de las compañías farmacéuticas argentinas más grandes, dedicada a la elaboración y comercialización de medicamentos. Daniel Vila: empresario de medios y uno de los principales accionistas del Grupo América, propietario de señales televisivas, radios y otros medios audiovisuales. También cuenta con inversiones energéticas.

La recepción a León XIV en el Palacio Libertad

La recepción oficial a León XIV en el Palacio Libertad (ex CCK) tendrá lugar este domingo a las 18:30, luego de la recepción previa que le brindará el presidente, Javier Milei, en Casa Rosada.

Se espera la concurrencia, además del Gabinete Nacional, de los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto con diputados y senadores nacionales de diversos extractos políticos. A las 19 horas, el Sumo Pontífice dará un discurso junto con Milei, que será transmitido por cadena nacional.