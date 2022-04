IATA destacó la recuperación del 75% del transporte de pasajeros en Latinoamérica respecto del 2019

El vicepresidente para América Latina de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Peter Cerda, destacó hoy que América Latina logró "una recuperación del 75%" en el transporte de pasajeros, respecto a 2019, antes del inicio de la pandemia de coronavirus, y aseguró que incluso hay países que han superado la estadística de ese año.

Cerda señaló a Télam que "en materia de pasajeros y en relación a marzo del 2019, en marzo de 2022, se ha logrado en América Latina una recuperación del 75%, mientras que, a nivel global, la recuperación en el mismo período, ha sido del 50%".

"Incluso, hay países, como Colombia, por ejemplo, en los cuales la actividad está por encima del 2019 y ese es un signo alentador en lo que hace a una proyección a futuro", agregó.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El directivo explicó que "a nivel global la situación es diferente, sobre todo por lo que está sucediendo en Asia, particularmente en China y sus restricciones pero en el resto del mundo todo parece encaminarse hacia un retorno a la normalidad".

También acotó que "hay países, como Estados Unidos y Canadá, donde se han vuelto a tomar algunas medidas, como el uso del tapabocas o mantener la obligación de realizarse un test para ingresar al país, mientras que, en otros, como Chile, esta semana se levantaron las restricciones que se exigían en materia de validación de vacunas y las compañías extranjeras van recuperando servicios".

Cerda remarcó que "a nivel doméstico la recuperación ha sido aún mayor. Tenemos países como Brasil, donde se ha recuperado el 90% de la actividad previa a la pandemia, o México, donde está a los mismos niveles".

"La recuperación a nivel de vuelos domésticos ha sido, indudablemente, más rápida porque hay una gran demanda de viajes. La gente estaba necesitada de viajar y, en la medida en que se iban relajando los requisitos, los pasajeros se volcaban a los aviones", detalló el directivo en diálogo con esta agencia.

"La gente no tiene miedo a viajar, sabe que volar en avión es seguro y que no es foco de contagio pero a nivel internacional, a lo que teme es a las restricciones que imponen o pueden imponer los países y de repente, verse bloqueados en algún lugar, por un cambio repentino de las medidas de seguridad sanitaria", argumentó Cerda.

Cerda Señaló que "a nivel regional, desde el inicio de la pandemia, hay 493 rutas que aún no se han recuperado. Hay una tendencia progresiva a que algunas compañías vayan retomando las rutas que suspendieron, pero aún no hemos logrado la recuperación total y, creemos, que habrá rutas que no se recuperarán más".

En ese sentido, se refirió especialmente a la situación de Argentina, donde "la recuperación, respecto al 2019, a nivel internacional, ha sido del 49%, debido a que, igual que Chile, han mantenido por más tiempo las restricciones y eso ha hecho más lento el proceso, respecto a países en los que las restricciones fueron más laxas".

"Por ejemplo, la ruta que cubría Air New Zealand, entre Buenos Aires y Auckland, probablemente ya no se vuelva a operar. Esperamos pronto poder recuperar el vuelo a Doha, vía Río de Janeiro y también Emirates y Turkish", apuntó.

"Por contrapartida, hay compañías que están aprovechando el momento para retomar servicios y otras para explorar nuevos negocios, como el caso de Viva Air, que comenzara a volar desde Colombia; Sky vuela a Lima y Gol y Latam han anunciado también aumento de sus frecuencias regionales", puntualizó.

Estimó que "la conectividad regional se va a duplicar, que es la que más va a crecer este año y es el objetivo al que debemos apuntar, a lograr mayor conectividad interregional. Hay mucho que hacer en este sentido".

"Debemos lograr incrementar el porcentaje promedio de viajes por pasajeros por año. En Chile esta cifra es de un viaje por año por pasajeros, en Argentina de 0,61, en Brasil de 0,48, pero en España, por ejemplo, es de 4,4, en Canadá 2,63 y en Estados Unidos 2,6", acotó y fundamentó que "la clave para ir logrando esto, es manteniendo la competitividad, que sea el consumidor quién dicte la regla del juego".

El vicepresidente regional de IATA afirmó que "la recuperación de la industria, no es un hecho aislado. Es un factor común a varios sectores. El Turismo y el transporte aéreo son algo indisoluble, no existe uno sin el otro y por eso hay que analizarlos y accionar en función del conjunto".

Cerda detalló que, en Argentina, están "trabajando para contribuir al crecimiento del país, para que haya más trabajo y al respecto tenemos una muy buena interacción con la ANAC" la Administración Nacional de Aviación Civil.

"Queremostener esa interacción no solo con el sector del Ministerio de Transporte, sino también con el de Turismo, con el de Economía, con el de Salud, con el de Infraestructura, porque la actividad aérea es un poco parte de todos y cada uno de esos sectores y no se puede analizar solamente desde un punto, es necesario a todos los sectores involucrados", añadió.

En octubre, Buenos Aires será sede de la Conferencia Anual del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI World) y de la Asamblea de ALTA (Asociación de Aerolíneas de Latinoamérica y el Caribe), por lo que allí estará concentrada la actividad de gran parte de la industria mundial.

"Esperemos que para entonces estemos con un panorama mucho mejor aún del que tenemos en la región hoy, que la recuperación no solo no se detenga, sino que se incremente", reflexionó.

Con información de Télam