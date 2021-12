Para Larroque la modificación a Bienes Personales apunta a tener "un sistema más solidario"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, consideró hoy que las modificaciones al proyecto de ley de Impuesto a los Bienes Personales aprobadas ayer por la Cámara de Diputados, buscan "ir a un sistema de carácter más solidario para salir de esta doble crisis de cuatro años de políticas neoliberales y dos de pandemia".

El proyecto impulsado por el Frente de Todos, que ahora deberá analizar el Senado, eleva de 2 a 6 millones de pesos el monto mínimo no imponible a partir del cual se abonará el tributo, junto con un incremento en las alícuotas para los patrimonios superiores a 100 millones de pesos.

"Después de todo lo que había ocurrido el viernes (durante la sesión en que se rechazó el proyecto de Presupuesto 2022), la sesión de ayer fue muy importante y empieza a poner las cosas en su lugar", analizó Larroque en declaraciones a FM Futurock.

Sostuvo que el actual es "un Congreso distinto, es hijo de un resultado electoral que modificó la situación", y destacó que si bien "el número ya no era holgado en Diputados, ello se complejizó después del proceso electoral".

"Ello requiere que se hagan los esfuerzos, con iniciativa política, valentía y coraje para poder construir mayorías y lograr sancionar las leyes que oxigenen a un sector de la sociedad y para que quienes tienen mayor posibilidad de aportar, lo hagan", planteó.

En ese marco, el funcionario bonaerense remarcó que "es importante y saludable lo que sucedió ayer y dejar atrás la sesión del viernes, que significó un daño muy importante para el país", y calificó a la oposición de generar "un escenario irresponsable".

"Atravesamos un contexto muy complejo, que tiene que ver con resolver la situación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Máximo (Kirchner) y el ministro (Martín) Guzmán lo expresaron: tenemos que actuar en este contexto, la situación no es ideal", prosiguió Larroque.

El ministro graficó que "el diseño del presupuesto tiene que ver con dar previsibilidad al conjunto de las jurisdicciones en el marco de un proceso de negociaciones paralelo", y dijo que "este contexto tiene que ver con la irresponsable que tuvieron ellos a la hora de endeudar el país, ahora estamos tratando de resolver lo que ellos nos dejaron".

Al referirse a las negociaciones con el FMI, afirmó que "Argentina no resiste un acuerdo que ponga en riesgo la salida o recuperación de esta crisis tan profunda".

"Todos tenemos puesta la mirada en eso. Después, cuando se negocia, hay una persona que en este caso es el presidente, que tiene la máxima responsabilidad, y el ministro de Economía es quien lleva esas negociaciones. Todos queremos que se resuelva de la menor manera, en función de los intereses del conjunto".

"Lo dijo Máximo: es claro que hay sectores de la oposición nacional en sentido contrario a los intereses de las mayorías, porque no creen que los argentinos y argentinas podamos construir las soluciones a nuestros problemas. Creen, con una mentalidad cipaya y colonial, que las soluciones siempre van a venir de afuera", evaluó el ministro.

Cuando se le pidió un balance del año en términos políticos, Larroque reflexionó: "Nos tocó constituir un frente que tenía el objetivo de dejar atrás la noche neoliberal y teníamos el desafío de funcionar y generar síntesis con sectores y actores que habían estado distanciados antes de 2019".

"Ello se debió llevar a cabo en el marco de una pandemia. No fue fácil, ni sencillo. Los matices o tensiones son evidentes, pero eso no quiere decir que el FdT no funcione. Al contrario, lo importante es poder armonizar esas miradas diversas y construir síntesis superadoras. A veces nos sale mejor y otras no nos sale tan bien. Tenemos que mejorar para que el funcionamiento del espacio y la resolución de esos conflictos sea en armonía", apuntó.

