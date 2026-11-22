El exministro de Hacienda Hernán Lacunza advirtió este domingo que una eventual alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza implicaría la disolución del partido fundado por Mauricio Macri. En medio de las definiciones rumbo a las elecciones presidenciales de 2027, el economista ratificó sus intenciones de competir por la Casa Rosada y cuestionó con dureza tanto el rumbo económico del gobierno de Javier Milei como el reciente acuerdo para suspender las PASO.

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"Creo que un acuerdo no sería favorable, ni para el PRO —que es secundario—, pero tampoco para el país. Si el PRO se une a Milei, el PRO desaparece. Desaparece", sentenció Lacunza en declaraciones a Radio Splendid.

Sus declaraciones exponen las tensiones internas dentro del espacio amarillo luego de que Macri sellara un entendimiento con el oficialismo nacional para respaldar la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), luego de que el oficialismo descartó las listas colectoras del proyecto.

Frente a esa polarización, el exfuncionario buscó diferenciar su proyecto político tanto de la administración libertaria como del peronismo. Según explicó, apunta a representar a un sector de la sociedad que hoy percibe "desencantado, defraudado y en busca de un liderazgo".

"Eso quiero representar. No es ni la inflación del kirchnerismo ni el empleo precario del mileísmo. Tenemos que poder construir otra cosa", afirmó. Asimismo, rechazó la etiqueta de "opción de centro" y reivindicó el rol de un Estado eficiente que garantice bienes públicos esenciales en áreas como justicia, seguridad, educación, salud e infraestructura, sin "volver al pasado".

Fuertes críticas al programa económico y alerta por las reservas

En el plano económico, Lacunza puso en duda las proyecciones oficiales de crecimiento y advirtió sobre las fragilidades macroeconómicas con las que el país llegará al próximo periodo electoral.

El economista señaló que la actividad acumula dos trimestres consecutivos en baja y que las expectativas de inversión local y extranjera retroceden desde hace cinco trimestres. "La economía está en recesión, así que no sé cómo vamos a pasar de recesión al 5% de crecimiento", cuestionó.

Además, pronosticó que la Argentina ingresará a 2027 "con reservas escuálidas y un tipo de cambio bajo estrés".

También apuntó contra el optimismo oficial respecto a los mercados financieros: "Estaba el riesgo país a 400 puntos y se canchereó ahí. Dijeron 'va a bajar más'. Se erró en el diagnóstico y ahora va a 850".

Por otra parte, calificó de "antidemocrático" el argumento utilizado por el Gobierno durante el debate por la suspensión de las PASO, cuando desde el oficialismo sostuvieron que una primaria adversa podía desatar incertidumbre cambiaria.

"El programa económico en una democracia tiene que contemplar la posibilidad de que gane otro. Los que están atrás del programa son los ciudadanos, los consumidores, los vecinos. No puede ser que esté sometido a ‘bueno, funciona nada más si me eligen a mí’. Eso no es democrático", remarcó.

Inflación, consumo en caída y descartes sobre un "colapso"

A pesar de sus cuestionamientos al esquema cambiario y fiscal, el precandidato llevó tranquilidad respecto a la posibilidad de una crisis terminal similar a la de 2001. "Para dar tranquilidad, no va a haber un colapso del tipo hiperinflación, megadevaluación, corralito o default", aseguró.

Finalmente, analizó el impacto de la inflación —que según el último dato del Indec se ubicó en el 2,2% en octubre— sobre el poder adquisitivo cotidiano. Según describió, si bien existe una mayor previsibilidad en las remarcaciones, el deterioro salarial se refleja directamente en las líneas de caja de los supermercados.

"La gente se sorprende menos en la góndola. Los precios son más o menos previsibles, pero cuando llegan a la caja se ve a la gente sacando cosas del changuito porque no le alcanza ni el cash ni lo que tiene en la billetera virtual", concluyó.