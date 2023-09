Quiénes son los empresarios, think tanks y economistas detrás de Javier Milei

Desde Eduardo Eurnekian hasta la fundación Libertad y Progreso, la UCEMA y banqueros privados, cuál es el entramado que sostiene las ideas económicas del candidato a presidente de La Libertad Avanza en las elecciones 2023.

Quiénes son los empresarios, think tanks y economistas detrás de Javier Milei.

Quiénes son los empresarios, think tanks y economistas detrás de Javier Milei.

El empresario Eduardo Eurnekian, la fundación Libertad y Progreso, la UCEMA e incluso la Fundación Mediterránea son algunos de los vínculos económicos que Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza en las elecciones 2023, tiene con el sector privado, según mostró un informe que se conoció este viernes.

La presentación sobre el armado que sostiene a Milei, elaborada por la consultora Llorente y Cuenca (LLYC), explica que sus "redes de alianzas" se pueden dividir en tres ejes: los lazos con el empresariado que construyó a lo largo de su carrera, los lazos con fundaciones académicas y think tanks y las fuerzas que componen a La Libertad Avanza propiamente dichas, que incluyen a varios economistas.

Entre los primeros, el informe explica que Milei "trabajó durante muchos años como jefe de economistas de Corporación América, holding del empresario argentino de origen armenio Eduardo Eurnekian", empresario que posee una fortuna estimada en 1.500 millones de dólares y con fuerte presencia en los sectores de agroindustria, energía, infraestructura y aeropuertos, siendo dueño de Aeropuertos Argentina 2000.

Aunque el trabajo de Llorente y Cuenca no especifica si Eurnekian financió o no a la actual campaña de Milei, la lista de aportantes que oficiales que difundió la Cámara Nacional Electoral revela el perfil de quiénes están detrás del candidato "libertario", tal como mostró el periodista de El Destape Federico Pokorowski.

Uno de ellos es Fernando Cerimedo, director de La Derecha Diario y de vínculos con Eduardo Bolsonaro. Hasta ahora, Cerimedo realizó aportes de campaña para las elecciones generales de octubre por un total de $6.115.208.

Otro es Sebastián Braun, parte de la familia Peña-Braun dueña de los supermercados La Anónima y primo segundo del ex jefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña. Sebastián Braun tenía a su cargo la sociedad anónima Turismo DOSS, que controla el hotel Esplendor Calafate, y la misma que Aerolíneas Argentinas contrató durante el macrismo para alojar a los pilotos. Desde las PASO, Braun realizó aportes a la campaña de Milei por un total de 20 millones de pesos.

Entre las empresas que más aportaron a la campaña de Milei tras las PASO se encuentran tres que figuran como vendedoras de artículos de electrónica. Se tratan de Franquimar S.A., con un total de 20 millones de pesos, Smart Commerce S.A., que realizó transferencias por 16 millones de pesos y Dulkord. S.A., que realizó aportes totales por 12 millones de pesos. Smart Commerce y Dulkord pertenecen a la misma persona: Héctor Miguel Falvino. En todo caso, cabe aclarar que las empresas que aportan a una partido político en campaña reciben a cambio ciertos beneficios fiscales.

Los think tank ligados a Milei y su equipo económico

Por otro lado, el informe de Llorente y Cuenca muestra cuáles son los think tank o centros académicos que nutren al discurso y las ideas de campaña del candidato libertario.

Uno de ellos es la fundación Libertad y Progreso, que dirige el economista Agustín Etchebarne, surgida como resultado de la fusión de otros centros como "CIIMA, Foro Republicano y Futuro Argentino", especifica el informe. De hecho, el propio Etchebarne, especializado en "mercado de capitales", es señalado por Llorente y Cuenca como uno de los referentes económicos de La Libertad Avanza.

Otros de los centros académicos citados por el informe están ligados a economistas que integran formalmente el equipo económico de Milei, ampliado luego de su sorpresivo triunfo en las PASO. UCEMA, por ejemplo, fue fundado por Roque Fernández y Carlos Rodríguez en los años 70. Ambos fueron funcionarios del menemismo, Fernández como ministro de Economía y Rodríguez como su secretario de Política Económica, y acompañaron a Milei en la reunión con los funcionarios técnicos del FMI el 18 de agosto pasado.

LLYC también señala a Research for Traders, la "empresa de análisis económico" que integra Darío Epstein, otro de los referentes económicos que sumó Milei en las últimas semanas. Además de haber estado presente en la reunión con el FMI, Epstein actuó en las últimas semanas como la cara más visible del equipo económico de Milei en público, sumando salidas en los medios y disertaciones en diversas conferencias y simposios. Esta semana, el economista admitió que Milei "no va a dolarizar si no hay dólares".

El informe de la consultora privada afirma que "otro histórico think tank liberal que ha sido vinculado últimamente a Milei es la Fundación Mediterránea", que desde la semana pasada fue, sin embargo, virtualmente integrada al equipo de Patricia Bullrich, con su máximo referente, Carlos Melconian, siendo designado como el eventual ministro de Economía de la cantidad de Juntos por el Cambio.

Los otros referentes económicos de Milei

Por fuera de estas fundaciones, LLYC enumera a otros referentes económicos de La Libertad Avanza, algunos con más y otros con menos trascendencia pública. Entre los primeros se encuentra Alberto Benegas Lynch (hijo) que, si bien es primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aire, "es administrador de empresas y cuenta con un máster en Economía" y, fundamentalmente, hijo de Alberto Benegas Lynch (padre), a quien Milei considera como "la figura más importante del liberalismo" y uno de sus "intelectuales más ilustres".

Benegas Lynch (padre) creó el Centro de Estudios sobre la Libertad, desde donde convocó a dar una conferencia a dos economistas referentes de la Escuela Austríaca, Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, este último partidario de "una dictadura liberal" y defensor de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.

No estuvo exento de apoyo a dictaduras militares, como a la autodenominada “Revolución Libertadora”, que derrocó y proscribió a Perón en 1955 y le dio al economista un puesto en la embajada en Estados Unidos. Años más tarde apoyaría también la dictadura de Jorge Rafael Videla en 1976, según relata el libro De la refundación al ocaso: los intelectuales liberal-conservadores ante la última dictadura, de Vicente Martín, investigador del Conicet.

Otro de los más conocidos es Emilio Ocampo, signado como "posible ejecutor del plan de dolarización" de Milei, ya que es un experto académico en el tema. También ligado a UCEMA, quedó opacado en las últimas semanas por la visibilidad de los otros integrantes del equipo del libertario y por la moderación de la postura de La Libertad Avanza acerca de la propia idea de dolarizar la economía.

Juan Nápoli, candidato a senador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, también es señalado por LLYC como parte del equipo económico por provenir del mundo bancario. Es Presidente del Banco de Valores, de Valores Afisa (Uruguay) y de Nápoli Inversiones, además de miembro del Consejo de la Bolsa de Buenos Aires.

Al contrario, quien mantiene un perfil público más bajo es Agustín Monteverde, quien "tiene afinidad con Milei", afirma el informe de LLYC, pese a "no estar confirmado en sus equipos económicos". Con apariciones contadas en los medios, es doctor en economía, profesor del CEMA, consultor de bancos y empresas.