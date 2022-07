Cambios en el FMI: Rice dejará de ser vocero del organismo

El vocero del FMI, Gerry Rice, se jubilará el próximo 1 de diciembre como director del Departamento de Comunicaciones del organismo. Mientras tanto, Julie Kozack dejará en septiembre la conducción del Departamento Hemisferio Occidental y asumirá el cargo de Directora Adjunta en el Departamento Europeo del FMI.

"Kozack continuará trabajando en el programa de Argentina hasta septiembre para garantizar una transición ordenada y continuidad en el trabajo que se desempeña. Su posición se cubrirá relativamente pronto y comunicaremos al respecto cuando se anuncie su reemplazo", señalaron a la agencia estatal de noticias Télam fuentes del organismo. El nuevo cargo que asumirá Kozack, que tuvo a su cargo la negociación técnica del acuerdo alcanzado con la Argentina, forma "parte de la rotación institucional rutinaria del personal superior del Fondo", acotaron las mismas fuentes.

En lo que respecta al portavoz, el anuncio fue hecho por la titular del organismo, Kristalina Georgieva, a través de un comunicado. Allí, ponderó al funcionario: "Desde que se unió al Fondo, inicialmente como Director Adjunto en 2006 y luego como Director en 2011, ha tenido un impacto indeleble en la eficacia de la institución, al transformar la forma en que se comunica el Fondo, reforzando así su posición y reputación entre nuestros miembros, partes interesadas y el público en general".

Rice es un director muy conocido por los argentinos y el resto mundo, ya que quincenalmente suele brindar su tradicional conferencia de prensa, para atender las inquietudes de la prensa global en cuanto al funcionamiento del FMI. Además, participó en la comunicación de los últimos acuerdos y la marcha de los mismos, que la Argentina rubricó con el FMI en el 2018 y el más reciente de marzo de 2022.

"Desde que me convertí en Director General, he confiado y me he beneficiado enormemente de la experiencia, el juicio y los consejos de Gerry, así como de su amistad duradera. Hablo por todos los colegas al decir que lo extrañaremos", afirmó la titular del Fondo. Rice ayudó a dar forma a las comunicaciones del FMI sobre numerosos temas: desde la crisis financiera mundial hasta la pandemia; y también para responder a las necesidades cambiantes de la membresía desde el clima hasta la inclusión, todo dentro de un panorama geopolítico y de comunicaciones en rápida evolución.

Antes de unirse al FMI, Rice tuvo una larga carrera en el Banco Mundial donde ascendió de rango para ocupar varios puestos de alto nivel, incluido el de redactor de discursos de varios presidentes del organismo; como también fue asesor del Director Gerente, director de Comunicaciones Internas y director de Comunicaciones del Grupo del Banco Mundial.

