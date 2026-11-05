Los principales índices de Wall Street operaban con fuertes pérdidas este jueves, en una jornada en la que el Nasdaq llegó a caer más de 4%, afectado por el desplome de las acciones vinculadas con los semiconductores, la inteligencia artificial (IA) y la infraestructura de centros de datos. La liquidación de activos revirtió las ganancias registradas en la rueda anterior, luego de la victoria de los demócratas en las elecciones legislativas de Estados Unidos.

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A media jornada, el Nasdaq Composite retrocedía 3,9% hasta los 24.598 puntos, acercándose al umbral que marcaría una corrección del mercado. En paralelo, el Dow Jones Industrial Average perdía 2,1%, mientras que el S&P 500 registraba una baja del 2,7%.

Las acciones de semiconductores encabezaron las pérdidas en Wall Street

El sector de los semiconductores fue uno de los más golpeados durante la jornada. El índice de Filadelfia, que agrupa a las principales compañías de esa industria, se hundía 7,1%, con fuertes retrocesos en empresas de referencia como Nvidia (-6,7%), Advanced Micro Devices (-12,1%), Intel (-5,3%) y Marvell Technology (-10,8%).

El indicador llegó a profundizar sus pérdidas durante las primeras horas de la tarde, en un contexto de salida de inversores de los activos que habían protagonizado el auge bursátil asociado con el desarrollo de la inteligencia artificial.

En ese escenario, Qualcomm también registraba una caída cercana al 11%. La compañía había difundido una proyección de ventas de chips para teléfonos inteligentes correspondiente al cuarto trimestre inferior a las expectativas de los analistas. Entre los factores mencionados figuraron la debilidad de la demanda y la reducción de los ingresos vinculados con Apple, cuyas acciones cedían 0,9%, según consignó la agencia Reuters.

Incertidumbre por el futuro de los centros de datos

La ola de ventas también alcanzó a las compañías que participan de la expansión de la infraestructura tecnológica necesaria para el funcionamiento de la inteligencia artificial. IREN, Hut 8 y Applied Digital registraban bajas de entre 6% y 11%, mientras que CoreWeave y Nebius Group se desplomaban 9% y 13%, respectivamente.

Parte de la incertidumbre estuvo vinculada con el escenario político posterior a las elecciones. El avance de la oposición pública a la instalación de centros de datos en distintos estados abrió interrogantes sobre la continuidad y la velocidad de estos proyectos.

En declaraciones citadas por Reuters, Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank, advirtió que el impulso que la administración de Donald Trump había dado durante los últimos dos años al desarrollo de la inteligencia artificial podría perder intensidad y quedar expuesto a mayores controles y cuestionamientos.

Las principales empresas tecnológicas tampoco lograban sostener las subas de la jornada anterior. Meta Platforms retrocedía 3,6%, Amazon caía 2,5% y Alphabet perdía 1,2%.

Los operadores seguían de cerca las posibles consecuencias de la nueva composición del Congreso estadounidense y aguardaban, además, la publicación del informe de empleo de Estados Unidos prevista para este viernes.