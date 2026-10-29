Jubilaciones que no superan la mínima: fecha de cobro en noviembre 2026, según el DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de cobro de noviembre de 2026 para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo. El cronograma comenzará el lunes 9 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 20, con una fecha asignada para cada terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

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El calendario, establecido mediante la Resolución 349/2025, organiza los pagos de las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Mientras que los beneficiarios que cobran hasta la mínima recibirán sus haberes durante la primera parte del mes, aquellos con ingresos superiores tendrán sus depósitos entre el 24 y el 30 de noviembre.

Jubilaciones ANSES en noviembre

ANSES: cuándo cobran los jubilados que no superan la mínima en noviembre 2026

Los jubilados y pensionados comprendidos en el primer grupo de pagos recibirán sus haberes de manera escalonada, según el último número de su documento. El calendario confirmado es el siguiente:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 Lunes 9 de noviembre 1 Martes 10 de noviembre 2 Miércoles 11 de noviembre 3 Jueves 12 de noviembre 4 Viernes 13 de noviembre 5 Lunes 16 de noviembre 6 Martes 17 de noviembre 7 Miércoles 18 de noviembre 8 Jueves 19 de noviembre 9 Viernes 20 de noviembre

De esta manera, los jubilados con DNI terminados en 0 serán los primeros en cobrar, mientras que los titulares cuyos documentos finalicen en 9 recibirán sus haberes el viernes 20 de noviembre.

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima

Los beneficiarios que perciben jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo tendrán un calendario diferente, concentrado en los últimos días hábiles del mes. Las fechas serán las siguientes:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 y 1 Martes 24 de noviembre 2 y 3 Miércoles 25 de noviembre 4 y 5 Jueves 26 de noviembre 6 y 7 Viernes 27 de noviembre 8 y 9 Lunes 30 de noviembre

En este caso, ANSES agrupa dos terminaciones de DNI por jornada, por lo que el cronograma finalizará el lunes 30 de noviembre.

Cuándo se cobran jubilaciones

Pensiones No Contributivas: calendario de pagos de noviembre 2026

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) también comenzarán a cobrar el lunes 9 de noviembre. El calendario establecido por ANSES es el siguiente:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 y 1 Lunes 9 de noviembre 2 y 3 Martes 10 de noviembre 4 y 5 Miércoles 11 de noviembre 6 y 7 Jueves 12 de noviembre 8 y 9 Viernes 13 de noviembre

Este esquema alcanza a las prestaciones comprendidas en el régimen de Pensiones No Contributivas, entre ellas las pensiones por invalidez, vejez y para madres de siete hijos.

Cómo consultar la fecha de cobro de ANSES en noviembre

Los jubilados y pensionados pueden verificar su fecha de pago y consultar el detalle de su liquidación a través de Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ahí podrán revisar los haberes correspondientes al período y los adicionales que puedan integrar su prestación.