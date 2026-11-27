La formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta logró un nuevo récord de producción en octubre. En la provincia de Neuquén, la producción de crudo alcanzó los 723.929 barriles diarios, marcando una suba de un 1,38% más que en septiembre. También en octubre, el rubro de aceites crudos de petróleo exportó US$ 1.169 millones y se consolidó, de este modo, como el principal producto de exportación del país.

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Con este récord, Vaca Muerta concentrar el 75% de la producción de petróleo de la Argentina, según cifras oficiales de la Subsecretaría de Hidrocarburos del Ministerio de Energía de la provincia de Neuquén.

Gracias al desarrollo no convencional, que representaron un 98% del total de Neuquén, la producción petrolera registró un crecimiento interanual del 23,2%. Asimismo, al comparar los volúmenes acumulados entre enero y octubre se observó un incremento de un 29% respecto de 2025.

A nivel nacional, incluyendo Vaca Muerta y las cuencas convencionales (que en los últimos años vienen en decline productivo), en septiembre la Argentina alcanzó una producción de 973.700 barriles diarios de crudo. Es probable que termine el 2026 con un récord de producción llegando a la meta de 1.000.000 de barriles producidos en todo el país, impulsado por el vertiginoso aumento en Vaca Muerta.

El dato es relevante, pero se espera para 2027 un nuevo salto productivo. Según la consultora Aleph Energy, la Argentina podría llegar a un superávit energético de más de US$ 19.000 millones. Y el primer año del próximo gobierno podría alcanzar un superávit de más de US$ 25.000 millones por las exportaciones de petróleo y gas.

Aunque hay proyecciones un poco menos ambiciosas que estiman una balanza superavitaria en alrededor de US$ 15.000 millones. Dependerá si se van concretando los proyectos de exportación de crudo y gas en la Argentina y del movimiento de los precios internacionales de los próximos dos años.

Primer producto de exportación

En octubre, el petróleo fue el principal producto de exportación con US$ 1.169 millones, según los datos que se desprende del último informe sobre Intercambio Comercial del INDEC. Esto significa un incremento interanual de más de 121%.

El petróleo superó a otros rubros exportadores históricos como la harina y pallets de aceite de soja (US$ 910 millones, una suba de 27,9% interanual), el maíz en grano (US$ 887 millones y un salto de 139% i.a.), porotos de soja (US$ 577 millones, marcando una caída de 14% i.a.) y el aceite de soja en bruto (US$ 558 millones y un 1,7% i.a.).

En el acumulado entre enero y septiembre, el rubro aceite crudo de petróleo exportó por casi US$ 7.760 millones y un salto de 58% respecto al mismo período de 2025. Así, el petróleo se consolidó como el producto estrella en las exportaciones argentinas este año, ya que superó a los principales productos del sector agroexportador, como harina y pellets de soja (US$ 6.971 millones), maíz en grano (US$ 6.877 millones), aceite de soja en bruto (US$ 5.050 millones) y oro en bruto (US$ 4.041 millones).

Esta dinámica se explica principalmente por el aumento en cantidades exportadas de casi un 25%, pero, sobre todo, por el precio internacional, que aumentó casi un 55%. Por la guerra en Medio Oriente el barril de petróleo pasó de un precio estable de 65 dólares por barril antes de los bombardeos en Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, a ubicarse durante varias semanas en alrededor de los 100 dólares por barril, incluso alcanzando picos de 120 dólares.

Balanza energética, la mitad del superávit

En octubre, el superávit del sector energético explicó el 47% de la balanza comercial total del país. Esto se registra en el superávit energético de más de US$ 1.600 millones frente al total mensual del país que de US$ 3.394 millones.

Las importaciones del sector de energía también cayeron considerablemente. En octubre fueron sólo US$ 134 millones. La balanza energética en los primeros 10 meses alcanzó los US$ 11.027 millones de superávit, es decir, un 81% más que en 2025, que fue de US$ 6.067 millones.

Las principales áreas

Según la información de Neuquén, las áreas que marcaron el aumento de los volúmenes de producción en Vaca Muerta fueron: La Angostura Sur I de YPF sumó 11.053 barriles diarios de petróleo (bbl/d); en segundo lugar se ubica Mata Mora Norte de la compañía Phoenix Global Resources (+3.240 bbl/d); La Angostura Sur II de YPF (+2.571 bbl/d); Bajo del Choique – La Invernada, operada por Pluspetrol (+1468 bbl/d); Cruz de Lorena a cargo de Shell (+1.452 bbl/d); y Bajada del Palo Oeste de Vista Energy (+1.275 bbl/d).

Las principales productoras de petróleo de Vaca Muerta son YPF y luego siguen la compañía creada por Miguel Galuccio, Vista Energy. También figura Tecpetrol, el brazo petrolero del grupo Techint. Se suman Pampa Energía, Pan American Energy (PAE), Pluspetrol, Shell y Phoenix Global Resources.

Qué pasa con el gas

En tanto, la producción de gas en Neuquén, principalmente impulsada por Vaca Muerta, se ubicó en 96,94 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d), explicando el 73% de lo producido en total en la Argentina durante octubre.

Si bien la producción disminuyó un 7,4% respecto a septiembre, significó un crecimiento de un 17,3% en comparación con octubre del año pasado. Por su parte, en el acumulado de los primeros diez meses del año la producción de gas registró un aumento del 7% respecto de igual período del año anterior. Entre enero y septiembre, la producción de gas natural promedió en el país fue de 147,7 millones de metros cúbicos diarios, marcando una leve suba respecto al año pasado.