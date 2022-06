El 62% de la inversión privada anunciada en Provincia es de empresas nacionales

El territorio bonaerense registró mayor cantidad de anuncios de inversión durante el primer trimestre, aunque por un monto menor que el año pasado. En total se comprometieron US$ 350 millones.

El 62% de las inversiones anunciadas por empresas privadas para Buenos Aires estuvo en manos de capitales nacionales durante el primer trimestre del año. Se registró una mayor cantidad de compromisos en comparación al período previo, pero con un monto que se redujo en el desglosado. La jurisdicción rankeó cuarta entre las 23 provincias por el volumen de operaciones.

El territorio bonaerense recibió propuestas de desembolsos de US$ 218 millones de 13 firmas nacionales en el comienzo del año. Al mismo tiempo, US$ 135 de compañías extranjeras. Esto sumó más de US$ 350 millones.

A modo global, esto implica un incremento en los anuncios a 17 contra los 14 de los primeros tres meses de 2021 y los ocho de 2020, de acuerdo a la revisión de la Dirección Provincial de Promoción y Desarrollo de Inversiones, a la que accedió El Destape. No obstante, refleja un tercio del monto de la misma etapa del año anterior, en el que los desembolsos de Ternium y Cencosud solos habían acaparado casi la totalidad.

Los anuncios más relevantes corresponden a proyectos de energía eólica, al punto que acapara el 88% del monto total. También se destaca la inauguración de la planta productiva de Rotoplas por su importancia estratégica y generación de empleo industrial registrado local.

En concreto, en el sector de electricidad se planificaron aportes a las empresas provinciales por US$ 310 millones. En la industria manufacturera, por US$ 15,4 millones, comunicaciones, US$ 15 millones, mientras que en transporte y almacenamiento y en hotelería y restaurantes US$ 6 millones para cada una. En el rubro comercio los movimientos planteados fueron de US$ 0,5 millones.

Con estos números, la provincia conducida por Axel Kicillof se ubicó cuarta de las 23 en cuanto a volumen de inversiones para el primer trimestre, con el 10% del total anunciado para el país. En este período lideró el podio Catamarca, con US$ 1.704 millones, luego Neuquén (US$ 460 millones) y con una cifra muy cercana Santa Fe (US$ 366 millones).

Argentina en su conjunto recibió propuestas de desembolsos por US$ 3.511 millones, recopiló la dirección que depende del Ministerio de Producción de Augusto Costa. A nivel nacional, se verificó un alza sostenida en las expectativas de inversión de los primeros trimestres de los últimos tres años. De hecho, le saca una ventaja del 64% contra el año anterior y dos cabezas enteras contra los US$ 1.111 millones de 2020. Al analizar el origen del capital, se advierte, a diferencia del territorio bonaerense, que el 70% de los anuncios les corresponden a empresas extranjeras.

Las compras de empresas

Se concretaron en Argentina 20 operaciones de compra o fusión de empresas (F&A) durante el primer trimestre. La cantidad se incrementó contra las 13 transacciones de 2021. Sin embargo, el dato inusual resultó que, en 16 de las 20, se trató de un comprador extranjero, lo que marca un cambio de tendencia respecto al año anterior. Durante la pandemia se había observado el comportamiento opuesto, con un avance por parte de las compañías nacionales que adquirían a las de capitales foráneos.

Al tratarse de pocas cantidades, los porcentajes son elevados. No obstante, desde el gobierno bonaerense aseguraron que no puede constatarse un cambio de tendencia con sólo los datos del primer trimestre.

Al expandirse los datos al primer semestre se ve un aumento de las operaciones de compañías extranjeras, para los que la Dirección de Inversiones posee sólo las tendencias preliminares a los que también accedió este medio. Estas representan casi la mitad del total de operaciones, aunque todavía no se observa un cambio de tendencia respecto de lo sucedido durante 2020, cuando se dio un aumento de la nacionalización de empresas en el territorio nacional.

La mayoría de las operaciones de F&A de los seis meses que van de 2022 son en el sector información y comunicaciones y en la industria manufacturera. En igual semestre del 2021 se habían observado más operaciones de este tipo en el sector energético.