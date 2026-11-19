Desde noviembre de 2023, los alquileres aumentaron más del doble que la inflación en todas las regiones del país.

El presidente Javier Milei insistió en estos días en presentar a la derogación de la Ley de Alquileres como ejemplo de los supuestos beneficios de la desregulación económica. En la última cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), aseguró que desde entonces se cuadruplicó el tamaño del mercado y que el precio de los alquileres cayó un 40% en términos reales. Sin embargo, los datos oficiales muestran una realidad muy diferente: desde noviembre de 2023, los alquileres aumentaron más del doble que la inflación en todas las regiones del país, según el informe "Alquilar ya no es una etapa, es para siempre" de Inquilinos Agrupados.

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Sin embargo, el impacto de esa escalada no se limita al precio mensual que deben afrontar los hogares. También se refleja en las condiciones de vida de quienes alquilan. El informe reveló que los inquilinos trabajan más horas que los propietarios (hasta 15 horas más por semana), tienen viviendas más chicas y enfrentan niveles de pobreza considerablemente más elevados (en CABA, la pobreza de los inquilinos triplica la de los propietarios).

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De este modo, en la Argentina actual, el acceso a un techo propio o alquilado se convirtió así en un factor cada vez más determinante de la desigualdad social.

El mito del relato oficial: los datos del INDEC que desmienten la baja de precios en los alquileres

Alquilar no es una etapa, es la forma mayoritaria mediante la que gran parte de los argentinos puede hoy acceder a la vivienda y, de hecho, se extiende cada vez más para toda la vida.

En ese sentido, el crecimiento de la población inquilina durante la última década ocurrió a la par de un fuerte deterioro en la accesibilidad. Puntualmente, desde el inicio de la actual gestión nacional de Javier Milei a fines de 2023, los precios de los alquileres vienen aumentando por encima de la inflación y, sobre todo, de los salarios, al punto de que alquilar se vuelve inaccesible incluso para sectores con empleo formal.

Pese a que el jefe de Estado aseguró públicamente que “el precio en términos reales cayó 40%” lo cierto es que los propios datos oficiales revelados por el Indec lo desmienten. Tras la derogación de la Ley Nacional de Alquileres (N°27.551) se observa que, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, el índice Alquiler de la vivienda del INDEC aumentó entre +757,4% (GBA) y +869,4% (Noreste), mientras que el nivel general de precios subió entre +319,5% y +344,3% según la región (+336,0% en el total del país). En otras palabras, en todas las regiones el alquiler aumentó más del doble que la inflación.

En detalle, en 2025 los alquileres subieron entre 71% y 120%, contra una inflación de 29% a 33%. En el último año subieron entre 43% y 73%, contra 33,5% de inflación, llevando el costo real del alquiler a su máximo en todo el país.

Inquilinos: trabajan más horas y son cada vez más pobres

Tener trabajo ya no garantiza poder alquilar una vivienda. La combinación entre salarios cada vez más rezagados y alquileres que avanzan por encima de los ingresos quebró una relación que durante décadas funcionó como una referencia básica para millones de trabajadores.

Un informe que analizó lo que sucede en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Patagonia precisó que las cinco zonas abarcan 8 de cada 10 inquilinos del país y, en todas, alquilar creció desde 2006.

Según el documento presentado por el espacio de Inquilinos Agrupados en base al procesamiento de datos de EPH-INDEC, en el primer semestre de 2026 alquilaban 1,77 millones de hogares en las ciudades de estas cinco zonas, el 83% de todos los hogares inquilinos que releva el INDEC. En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) alquila más de uno de cada tres hogares; en Córdoba y la Patagonia, uno de cada cuatro; en Santa Fe, más de uno de cada cinco. En las ciudades bonaerenses la proporción es menor (17,6%), pero son 872.000 hogares, casi la mitad de los inquilinos de esas zonas.

En todas las regiones analizadas, alquilar creció entre los hogares de 35 a 44 años: en CABA se duplicó (28,2% a 54,0%), y en la Patagonia (23,3% a 36,4%), Santa Fe (17,9% a 26,8%) y la Provincia (17,5% a 25,7%) creció entre 8 y 13 puntos.

No obstante, un aspecto clave tiene que ver con las condiciones de vida. El informe comparó la situación de los hogares que alquilan con los que son dueños de su vivienda y concluyó que, en todas las zonas, los inquilinos trabajan más horas y viven en viviendas más chicas que los propietarios. También piden más préstamos a bancos y financieras.

En cuanto a las horas trabajadas, la diferencia de horas va de 1,8 por semana a 3,8, según cada región. En detalle, mientras que en la provincia de Buenos Aires y Santa Fe la diferencia es de 1,8 horas semanales, en Córdoba asciende a 3,7 y en la Patagonia escala a las 3,8 horas. En el promedio de las cinco zonas, la jornada semanal de quienes alquilan llega a 39,6 horas, contra 37,4 entre quienes son dueños de su vivienda.

A su vez, la brecha de horas trabajadas se amplía al comparar inquilinos con los hogares que cobran un alquiler: quienes alquilan trabajan entre 7 y 15 horas más por semana que los adultos que tienen propiedades en alquiler. Lo que estos últimos cobran por mes, en la mediana, equivale a entre 72 y 75 horas de trabajo de un inquilino de su zona en CABA, la Provincia, Córdoba y la Patagonia; esto es, casi dos semanas de jornada completa.

¿Por qué la pobreza de los inquilinos triplica a la de los propietarios en CABA?

La brecha también se expresa en los niveles de pobreza, aunque con diferencias según la región. En la Ciudad de Buenos Aires, las personas que alquilan tienen una tasa de pobreza del 16,5%, más del triple que entre los propietarios (5,4%), según el informe. Sin embargo, y al analizar el resto del país, el documento advirtió que la medición oficial subestima el impacto sobre los inquilinos: la canasta básica utilizada para calcular la pobreza no contempla el gasto en alquiler, por lo que no refleja cuánto dinero queda realmente disponible a los hogares una vez que pagan la vivienda.

Otro factor no menor que ver con el creciente pluriempleo, que se disparó en el caso de los inquilinos: en CABA pasó de 8,8% en 2015 a 21,0% en 2026 y subió también en Córdoba, Santa Fe y la Provincia de Buenos Aires.

Por último, los préstamos de bancos o financieras a hogares inquilinos crecieron desde 2015. Esto se observó sobre todo en Córdoba, donde pasaron del 7,3% al 22,2%, en CABA del 5,0% al 15,5% y en la PBA del 7,9% al 16,1%.