El precio del metro cuadrado bajó 4,4% desde marzo en la Ciudad de Buenos Aires

El precio del metro cuadrado bajó 4,4% en dólares desde marzo de este año en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con un relevamiento realizado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella en conjunto con Zonaprop.

Basado en avisos de inmuebles a fines de septiembre de este año, el informe indicó que el metro cuadrado en Buenos Aires bajó 4,4% en dólares desde marzo, y 5,5% en pesos ajustados por inflación.

El Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL) arrojó además que Buenos Aires es la tercera ciudad más cara de América Latina, con un valor de US$ 2.600 dólares el metro cuadrado, atrás de Santiago de Chile (US$ 3.441) y Montevideo (US$ 2.923).

Siguen a Buenos Aires, Ciudad de México con un valor de US$ 2.420, Río de Janeiro US$ 2.237 y Lima US$ 1.896, mientras que las capitales latinoamericanas más económicas son Bogotá US$ 1.239 y Quito US$ 1.225.

El precio promedio en las capitales es de US$ 2.141 y cayó 2,4% en el período analizado.

Juan José Cruces, investigador del Centro de Investigación en Finanzas y rector de la UTDT, detalló que "los precios de los inmuebles en CABA disminuyen desde marzo un 4,4% en dólares y 5,5% en pesos ajustados por inflación".

El estudio también incluyó a las ciudades de Rosario y Córdoba, en las que metro cuadrado se sitúa en US$ 1.544 y US$ 1.311 respectivamente.

Cruces señaló que "en el promedio simple de Buenos Aires, Rosario y Córdoba, los precios caen 4,7% en dólares y 5,7% en pesos ajustados por inflación".

De acuerdo con este relevamiento que se realiza en marzo y septiembre de cada año, Buenos Aires estuvo segunda después de Santiago de Chile hasta marzo de 2020, y en septiembre de ese año pasó al tercer lugar superada por Montevideo.

Con información de Télam