El trabajo informal es un fenómeno que avanza a paso firme con el gobierno de Javier Milei pero no se reparte de forma pareja en la Argentina. El 37,9% de los asalariados de los 31 aglomerados urbanos que releva el INDEC no tenía aportes jubilatorios, según los últimos reportes oficiales. Es decir, casi 4 de cada 10 trabajaban de manera ilegal. Más allá de la distribución territorial, los jóvenes y las mujeres son los dos sujetos sociales que más sufren la precariedad.

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El promedio de las estadísticas esconde un mapa muy desigual. Según el Monitor de Indicadores Sociales del IEF-CTA Autónoma, la informalidad supera el 50% en el Gran San Juan y no llega al 14% en Ushuaia-Río Grande. Entre las regiones, Cuyo tiene la informalidad más alta y la Patagonia, la más baja.

Cuyo , la región con más informalidad: casi la mitad de los asalariados de Mendoza, San Juan y San Luis (48,4%) no tiene aportes. Aunque la desocupación es baja, los puestos de trabajo son "extremadamente precarios".

Noroeste: la informalidad está por encima del promedio nacional en casi todas las ciudades, aunque con niveles distintos entre sí.

Noreste: todas las ciudades superan el promedio nacional, salvo Formosa.

Pampeana: es la región más heterogénea. Tiene ciudades con informalidad muy alta, como Concordia y Córdoba, y otras por debajo del 30%, como Bahía Blanca y Paraná.

Patagonia: la informalidad es mucho más baja que en el resto del país. Cinco de sus seis ciudades están por debajo del 30%.

AMBA: hay una brecha muy marcada. En la Ciudad de Buenos Aires la informalidad es de 25,6%, una de las más bajas del país. En los partidos del conurbano llega a 40,5%, por encima del promedio.

El Gran San Juan es el único aglomerado donde los asalariados informales son mayoría: más de la mitad (52%) no tiene aportes. Entre las mujeres sanjuaninas, la informalidad llega al 56,2%, el valor más alto de todo el relevamiento.

Las cuatro ciudades con menos informalidad del país están en la Patagonia. Fuera de esa región, solo la Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca y Paraná quedan por debajo del 30%.

Las mujeres, más expuestas al trabajo informal

A nivel nacional, la informalidad es más alta entre las mujeres (40,6%) que entre los varones (35,5%). El informe lo relaciona con que muchas trabajan en sectores con salarios bajos y mucho trabajo no registrado, como el de las trabajadoras de casas particulares.

Las brechas más amplias aparecen en:

San Nicolás–Villa Constitución: 45,9% en mujeres contra 26,5% en varones.

Río Gallegos: 25,9% contra 9,5%.

Gran Tucumán: 50,7% contra 40,2%.

Formosa: 43,1% contra 32,6%.

Río Cuarto: 43,2% contra 32,6%.

En algunas ciudades pasa lo contrario y la informalidad es mayor entre los varones, como en Mar del Plata, Santiago del Estero, Posadas, Concordia y Gran Mendoza.

Los jóvenes, los más afectados por la informalidad

La informalidad golpea con más fuerza a quienes recién empiezan a trabajar. En 15 provincias al menos 3 de cada 4 ocupados menores de 24 años trabajan sin aportes a la seguridad social. En Tucumán (91,4%), San Juan (91,3%) y Santiago del Estero (90%), la informalidad de los más jóvenes llega o supera el 90%: solo 1 de cada 10 tiene aportes.

Solo en tres distritos la informalidad de los menores de 24 años está por debajo del 50%: Tierra del Fuego (39,7%), la Ciudad de Buenos Aires (46,5%) y Neuquén (48,2%). Para quienes recién se incorporan al mercado laboral, el trabajo informal parece ser la única modalidad disponible.

Si se incluyen a todos los ocupados, también a los cuentapropistas y no solo a los asalariados, la informalidad del total de ocupados de todas las edades es de 45% en el país. En todas las provincias, la de los menores de 24 años es más alta que la del total de ocupados de esa provincia.

Mucha informalidad, poca desocupación

En varias regiones con mucha informalidad la desocupación es baja. En Cuyo y en todas las provincias del NOA, la tasa de desocupación está por debajo del promedio del país, pero la informalidad es más alta. Es decir, hay trabajo, pero muchas veces sin aportes ni derechos laborales.

A esto se suma la pérdida de empleo registrado. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 241.200 puestos de asalariados registrados en el sector privado en todo el país (−3,8%), con caídas más fuertes en Santa Cruz (−17%), Tierra del Fuego (−16,8%), Formosa (−12%), Misiones (−11,3%) y Chaco (−10,7%).