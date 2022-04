Vanoli pidió "medidas profundas que den resultado a tiempo"

28 de abril, 2022 | 13.44

El ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli consideró "necesario que políticamente el Gobierno y el espacio puedan dar una base de unidad con un programa anti inflacionario contundente". “No puede haber ningún plan económico que pueda funcionar si no hay un oficialismo consolidado que pueda interpelar el consenso social y hacerlo efectivo”, agregó Vanoli. En diálogo con El Destape Radio, el ex funcionario aseguró que "si no hay poder político, es muy difícil que un Gobierno pueda tomar medidas económicas y sea creíble". También insistió en "sancionar a quien no cumple las leyes", para lo cual se "requiere de poder político". "Es necesario que políticamente el Gobierno y el espacio puedan dar una base de unidad con un programa anti inflacionario contundente", agregó Vanoli. MÁS INFO Precios Cuidados El gobierno actualizó los valores de siete cortes de carne cuidados “La inflación es verdaderamente multicausal. Sin duda que era necesario avanzar en una reducción del déficit fiscal y de tener un cierto control monetario pero esto no alcanza", aseguró el funcionario. "Cuando el Gobierno de Macri intentó frenar la inflación por esa vía, más allá del pésimo manejo cambiario que hicieron, la inflación estuvo en el 50 por ciento", recordó el también ex titular de la Anses y la CNV. Vanoli destacó que "en el mundo hay una inflación que se ha triplicado por los problemas logísticos de la pandemia y por la Guerra entre Rusia y Ucrania". "Además hay un componente local por la inercia inflacionaria, que hay que frenar. También por las expectativas por este círculo vicioso que hay por la devaluación y por la inflación", señaló el economista “Es importante frenar la inflación porque eso también influye en la carrera entre los precios y el dólar”, agregó el economista. “Sería importante recordar, no para copiar porque las épocas son distintas, pero en su momento cuando se generó el Plan Austral o la Convertibilidad como plan anti inflacionario más allá de todo lo mano que tuvo y el mismo plan del 2002 o 2003 fueron casos que la inflación venía alta y sirvieron para frenarla”, recordó. “El Gobierno va a tener que tomar medidas profundas para que den resultado a tiempo”, agregó Vanoli. “Si se para la inflación, la experiencia histórica marca que se puede frenar un poco la actividad económica pero luego se convierte en crecimiento”, resaltó. “Si se mantiene la agonía, con una inflación más alta, que si uno la naturaliza, puede generar una situación muy compleja”, detalló el ex funcionario. “Hay que reaccionar con un programa económico y social que ponga a la economía y los ingresos en una situación muy distinta”, concluyó Vanoli.

