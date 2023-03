La inflación de carnes, frutas y verduras presiona la Canasta Alimentaria que mide la línea de indigencia

Las carnes subieron en torno al 35%, seguidas por frutas y lácteos. Panorama complejo para el objetivo oficial de desacelerar precios.

Este martes se conoció el índice de precios del Indec para el mes de febrero que se ubicó en 6,6% y, en términos interanuales, llegó al 102,5%. El rubro Alimentos y Bebidas no Alcohólicas tocó un máximo alcanzando un suba del 9,8%, traccionando al alza al IPC del mes. Las carnes se ubicaron, incluso, por arriba de las estimaciones privadas y tuvieron subas en torno al 35%. Se agrega el impacto de frutas y verduras y productos lácteos. Este escenario plantea un panorama complejo para la meta oficial de lograr un inflación mensual con un tres adelante.

En concreto, Alimentos tuvo un incremento de 3 puntos porcentuales comparado con el mes anterior, y alcanzó una variación del 9,8%, muy por arriba de enero pasado (6,8%), así como de diciembre último (4,8%) y casi triplicando al mes de noviembre (3,5%). Este registro superó incluso los picos de más de 7% de los meses de febrero, marzo y agosto del 2022. Hay que considerar que la suba en el precio de los alimentos condiciona, a su vez, los aumentos de la canasta básica alimentaria, y tiene impacto en la tasa de indigencia y, en parte, de pobreza.

Los otros rubros que también registraron subas significativas fueron Comunicación (7,8%), por el aumento de servicios de telefonía e internet, y Restaurantes y hoteles (7,5%). En menor medida aumentó el rubro Salud (5,3%) por suba de prepagas, Bebidas alcohólicas y tabaco (5,2%), Transporte (4,9%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (4,8%).

Qué pasó en el rubro

Al mirar qué fue lo que más incidió en el rubro se destaca que los precios de los cortes de carne vacuna registraron una suba en torno al 35%. Los mayores aumentos fueron de carne picada común 35%, Paleta 33,5%, Cuadril 34,3%, Nalga 32,8% y Asado 28,6%. Cabe recordar que el consumo de carne representa en el total del índice de precios entre un 7% (GBA) y 13,3% (noreste), por lo que esta suba impactó directamente en los precios generales de febrero.

Entre las razones del aumento se ubican el alza en el precio del maíz, que si bien representa aproximadamente un 8% en el total de costos, la menor oferta por sequía incidió en la situación actual. Se agrega una mayor demanda para exportación y el aumento de los precios en el Mercado de Hacienda, “desde mediados de enero en adelante se percibe un sensible aumento, entre el 13 de enero y hasta el 31 de ese mes, el precio del novillito de consumo interno asciende continuamente hasta alcanzar los $456 el kilo vivo, es decir, una suba de 44% solamente en dos semanas. Esta suba se sostiene en febrero llegando alcanzar los máximos corrientes para los novillos en los $510 el kilo, es decir un aumento del 11% más durante el mes de febrero”, señala un informe del CEPA. A ello hay que agregar la fuerte concentración en el sector, tanto en la faena dominada por unas diez firmas que controlan la cría, engorde, faena, despostado y venta minorista, como para ventas al exterior donde los diez primeros exportadores concentran el 60% de lo que sale del país.

A la evolución de las carnes se suma el impacto, en menor medida, de lácteos y frutas y verduras. En el primero caso se observa que el queso cremoso subió 9,9%, el queso sardo 5,9%, el yogur firme 9,9%, mientras que en las frutas, por ejemplo, la naranja aumentó 72%, la batata 13% y la banaba 6%, con subas promedio para el conjunto en torno al 25%. En cuanto a las verduras, se señala el diferencial creciente de precios entre los valores del Mercado Central de Buenos Aires y los que se comercializan en cadenas de supermercados, que el mes pasado subieron un 8%.

La suba del rubro Alimentos pone la lupa sobre el cumplimento de los acuerdos de Precios Justos y la resistencia empresarial al abastecimiento en supermercados, colocando la mercadería en comercios de cercanía que no tienen tope de suba pautada por el acuerdo. El mes pasado desde Comercio advirtieron sobre más de 700 multas en una semana por faltantes de stock, falta de cartelería, uso de carteles en góndolas en productos que no forman parte del programa y duplicidad de etiquetado, entre otros. Por otra parte, los anuncios del gobierno nacional en torno a precios más accesibles para el consumo cárnico y el lanzamiento de la canasta de siete frutas y verduras no tuvieron aún impacto en el mes que terminó.

Qué se espera para marzo

Según el relevamiento que realiza la consultora Eco Go, la canasta de alimentos para la segunda semana de este mes registró una variación de 1,9% con respecto a la semana previa. “Con este dato y considerando una proyección de variación semanal del 1,4% para las próximas dos semanas del mes, la inflación de alimentos consumidos en el hogar en marzo treparía a 7,4% mensual”, detallaron.

Por su parte, desde el CEPA indicaron que “la moderación de los incrementos de precios de la carne vacuna en el Marcado de Hacienda hace esperar un impacto mucho menor de estos productos sobre el rubro Alimentos en el mes de marzo”.

En cuanto a los precios internacionales de alimentos, vienen mostrando desde mitad de 2022 en adelante una tendencia a la baja. Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) indican que volvieron a los niveles previos a la guerra, con una caída de 29,9 puntos con respecto a marzo del 2022, el nivel máximo alcanzado. Si bien en la primera mitad del año pasado fue evidente el impacto de la suba internacional de precios en los alimentos locales, desde agosto en adelante los globales redujeron su valor en 17% en dólares.

Finalmente lo que pase con los alimentos no es menor si se considera, además, que tienen un rol central en la determinación de la Canasta Básica Alimentaria, cuyo dato para febrero se conocerá este jueves, y por ende en la tasa de indigencia de la población. Para enero, la evolución de la Canasta Básica Total (alimentos y servicios varios) estaba 12 puntos por arriba de la evolución de los ingresos de la mitad de los asalariados registrados privados del país.