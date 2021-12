Indec: la inflación de noviembre fue del 2,5% y en el año acumula 45,4%

El nivel general del Índice de precios al consumidor registró, en noviembre, un alza mensual de 2,5%. Los alimentos y bebidas registraron una suba inferior al promedio.

En una cifra que significó una desaceleración respecto al mes anterior, la inflación de noviembre fue del 2,5%. En lo que va del año, los precios de la economía avanzaron por encima del 45%.

El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) registró, en noviembre, un alza mensual de 2,5% y acumula en el año una suba de 45,4%, informó el Indec. El incremento intermensual se trató del menor registro del año junto con agosto. Además, en términos interanuales, la inflación volvió a reducirse por segundo mes consecutivo y fue del 51,2%.

Cabe remarcar que alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,1% mensual versus 3,4% en octubre, con desaceleración de casi todos los rubros, en la que influyó el programa de Precios Cuidados. Por categoría, contribuyeron a la desaceleración de la inflación del mes los estacionales, que aumentaron solo 0,5% mensual (vs. 8,1% en octubre), con fuerte caída de Verduras y por menores aumentos respecto a septiembre de Frutas e Indumentaria

También redujeron su tasa de inflación los Regulados hasta 1% mensual (vs. 1,9% en octubre), con subas en electricidad, y –en menor medida que en septiembre- en transporte público en el interior del país. La inflación Núcleo fue de 3,3% mensual. Restaurantes y hoteles – única división que aceleró su tasa de inflación - lideró los aumentos del mes (5% vs. 4,1% en octubre), seguida de Prendas de vestir y calzado (4,1% vs. 5,1% en octubre)

Además, desaceleraron Salud (2,4% vs. 4,7% en octubre) luego de tres meses con subas autorizadas de prepagas, Transporte (2,2% vs. 3,1% en octubre) por menores aumentos en transporte público que el mes pasado y Recreación y Cultura (1,5% vs. 4% en octubre). Otras divisiones que continúan estables con tasas de aumento más bajas son Comunicación (0,8% vs. 1,1% en octubre) y Educación (0,8% vs. en 1,4% octubre)

Cómo será Precios Cuidados en 2022

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunió con representantes de más de 100 empresas productoras de alimentos y bienes de consumo masivo para delinear la próxima etapa del programa +Precios Cuidados, que se iniciará el 8 de enero.

En la ocasión, Feletti señaló que la nueva etapa del programa tomará como referencia el actual listado de 1.332 productos plasmado en la resolución 1064/21, precisó el Ministerio de Desarrollo Productivo en un comunicado.

En tanto, se invitó a las empresas que quieran incrementar la cantidad de productos a acercar las propuestas para 2022, y se informó que se comenzará a trabajar de manera diferenciada con el sector pyme para contemplar dificultades en la comercialización.

Durante las próximas semanas se continuarán realizando mesas de trabajo con el objetivo de consensuar la lista de productos que formarán parte el próximo año.

Noticia en desarrollo