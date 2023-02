Cortes Cuidados de la carne: debuta el plan con expectativas y algunas dudas en el sector

Una por una, cuáles son las nuevas medidas que se ponen en marcha. Estiman que la carne aumentó un 30% en el mostrador en lo que va de febrero.

Las medidas con las que el Gobierno busca contener el precio de la carne comienzan a entrar en vigencia este viernes con el debut de los nuevos Cortes Cuidados, aunque con escepticismo de parte de algunos sectores que intervienen en la cadena de comercialización.

El último lunes, Sergio Massa lanzó una batería de medidas que buscan afectar a toda la cadena de valor vacuna, con el objetivo de retrotraer o al menos moderar la suba de la carne que comenzó a verse hacia fines de enero.

Aunque todavía no hay datos oficiales ni relevamientos privados para lo que va de febrero, en el sector estiman que, del 40% que aumentó el precio en la hacienda desde fines de enero, ya unos 30 puntos porcentuales se trasladaron al mostrador. También calculan que, debido a esto, el consumo de carne vacuna decreció en aproximadamente un 10% y que hubo un nuevo traslado a la compra de carne de cerdo.

El debut de los nuevos Cortes Cuidados de la carne y las medidas para consumidores

Por un lado, este viernes entrarán en vigencia los nuevos Precios Justos para la carne, luego de que la versión anterior, denominada Cortes Cuidados, terminase en diciembre de 2022. En esta ocasión se comercializarán por kilo la tira de asado a $736; el vacío a $965; el matambre a $938; la falda a $483; la tapa de asado a $736; la nalga a $1.009; y la paleta a $817.

Estos cortes estarán disponibles todos los días en supermercados e hipermercados nucleados en ASU, CAS y FASA, así como en carnicerías de los frigoríficos de la cadena ABC, UNICA y CIFRA, pero no en las demás carnicerías de barrio. Mantendrán fijo su precio hasta el 31 de marzo y luego aumentarán un 3,2% mensual hasta el 30 de junio.

En total se comercializarán 15.000 toneladas por mes y el programa durará hasta el 7 de septiembre. De este modo, aseguran en Economía, se logró bajar un 35% promedio el precio con que los supermercados estaban comercializando los cortes.

Los consumidores de carne también tendrán otros beneficios. Todas las carnicerías inscriptas a la AFIP reintegrarán un 10% del total de la compra en el local con un tope de $2.000 por mes calendario, es decir, equivalente a compras totales por $20.000. Esta medida no es válida para los grandes supermercados.

Además, este sábado comenzará la promoción del Banco Nación que reintegra un 35% de las compras con sus tarjetas de crédito y débito físicas, así como para pagos a través de MODO, con un tope de $3.000 por transacción. En los próximos días también comenzará a estar disponible los viernes.

Las medidas para carnicerías y productores rurales

En paralelo, Economía también lanzó otras medidas, todavía sin fecha concreta de entrada en vigencia, que buscan beneficiar a carnicerías y frigoríficos, así como a los productores rurales.

Las carnicerías podrán diferir el pago de sus obligaciones impositivas de control de AFIP hasta el 31 de diciembre de este año. También estarán eximidas del pago de Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires durante un años. Además, para avanzar en la bancarización que facilite el reintegro del 10% al consumidor, el Banco Nación les ofrecerá la cuenta Comercios bonificada durante 12 meses.

El mismo Banco Nación ofrecerá también una línea de préstamos para las carnicerías destinados a capital de trabajo, por hasta tres meses con tope en 5 millones de pesos.

Por otro lado, el Gobierno lanzó una serie de medidas direccionadas hacia los productores rurales con el objetivo de aumentar las cabezas de ganado y bajar el precio por el lado del mejoramiento de la oferta. En este sentido, los productores podrán acceder a subsidios por hasta el 40% del alimento necesario para sus animales en feedlot, aunque con un tope de 100 animales y destinados solo al mercado interno. Este punto del programa tendrá una duración de cuatro meses y un costo fiscal de $14.900 millones.

Las dudas del sector

De cualquier modo, la moderación de los precios no será instantánea, algo que admitió el propio secretario de Comercio, Matías Tombolini, cuando dijo que el impacto de las nuevas medidas comenzará a verse recién en marzo.

En el sector, además, fueron escépticos sobre la efectividad que puede tener el programa. El problema es, fundamentalmente, el volumen comercializado y la falta de capilaridad. "Las 18.000 toneladas no van a incidir en el precio global porque se consumen 150.000 toneladas por mes", aseguró al respecto Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria, en diálogo con El Destape.

Por su parte, Miguel Schiaritti, titular de la cámara de frigoríficos CICCRA, que no está inserta en el programa, señaló a este medio que quienes "la gente con necesidad real de comprar carne barata no compra en los supermercados" sino en las carnicerías de barrio, a donde Precios Justos no llega. En ese sentido, consideró que la iniciativa solo contempla a los frigoríficos orientados al mercado exterior porque son los que pueden recibir a cambio beneficios en el acceso a permisos de exportación.

Schiaritti también desconfió de la efectividad de los beneficios a los productores. "Ofrecen financiar el 40% del alimento de un corral pero hasta 100 animales cuando los feedlots tiene de 5.000 a 15.000 cabezas, por lo que no va a tener efecto en la oferta posterior", estimó.