A poco más de un mes de las Fiestas, el pan dulce se volvió una buena forma de medir cuánto perdió el salario mínimo, castigado por el ajuste del gobierno de Javier Milei. Si se promedian las cinco grandes marcas que aparecen en los negocios, en noviembre de 2023 un salario mínimo alcanzaba para 60 pan dulces. En 2026 alcanza para 36: es decir, una caída del 40%.

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La comparación marca por marca muestra lo mismo en todos los casos: el pan dulce subió mucho más que la remuneración básica. Medido en kilos, hoy un trabajador que cobra el mínimo puede comprar menos pan dulce de todas las marcas relevadas que hace dos años: el promedio pasó de 32,97 kilos a 18,34 kilos, un 44,4% menos.

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Para ejemplificar el impacto con el caso más elocuente: con el Salario Mínimo, Vital y Móvil de noviembre de 2023 se podían comprar 162 pan dulces Fantoche. Con el de 2026, alcanza para solo 46.

¿Cuánto aumentó el salario mínimo desde 2023?

En noviembre de 2023, el salario mínimo era de $146.000, según la Resolución 15/2023. En 2026 es de $398.800, lo cual representa una suba del 173%.

Para que el poder de compra se mantuviera, el pan dulce tendría que haber aumentado lo mismo o menos. No pasó con ninguna marca.

Cuántos pan dulces compra el salario mínimo, marca por marca

Las presentaciones de algunas marcas cambiaron de peso en los últimos tres años. Por eso la comparación justa es en kilos: cuánto pan dulce se lleva una persona con un salario mínimo completo.

Fantoche, el pan dulce que más aumentó

El caso más fuerte es el de Fantoche. En noviembre de 2023, el pan dulce de 500 gramos costaba $900. Hoy, el Fantoche Milanés de 500 gramos cuesta en promedio $8.492,44: un aumento del 844%, casi cinco veces más que la suba del salario mínimo.

Con un salario mínimo, hace dos años se compraban 81 kilos de Fantoche. Hoy se compran 23.

Don Satur, Havanna, Steinhauser y Bonafide: menos kilos en todos los casos

Don Satur: pasó de $1.750 (500 gramos) a $4.957,49 (400 gramos, con frutas). El kilo subió de $3.500 a unos $ 12.394, un 254% . Sigue siendo el pan dulce que más rinde: con el salario mínimo se compran 80 unidades, 32 kilos.

Havanna: de $6.600 (650 gramos) a $19.900 (600 gramos, relleno de dulce de leche, precio de referencia). El kilo aumentó 227%.





Steinhauser: el de 850 gramos pasó de $9.645 a $28.991,55, un 201% . Con un salario mínimo hoy se compran 13, dos menos que en 2023.

Bonafide Premium: de $ 7.990 (850 gramos) a $ 18.500 (650 gramos). Hoy el salario compra más unidades que antes (21 contra 18), pero cada una pesa menos: el kilo subió 203% y el total comprado bajó de 15,3 a 13,65 kilos.

Cuánto cuesta el pan dulce en 2026

Estos son los precios promedio relevados y cuántas unidades compra hoy un salario mínimo de $ 398.800:

Aunque no haya un segmento masivo de trabajadores que cobren efectivamente un salario mínimo, la evolución del monto que fija el Gobierno sirve de palanca de las paritarias. Con diciembre a la vuelta de la esquina, comprar un simple pan dulce será un desafío para cualquier trabajador, y muchos casos una frustración.