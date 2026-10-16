En un dato que complica las metas que se fijó el Gobierno, la inflación mayorista se aceleró con fuerza en septiembre. El índice de precios internos al por mayor (IPIM) subió 3,2% frente al mes anterior, según el informe que publicó el Indec. En agosto había sido de 2,1%, así que el salto es de 1,1 puntos porcentuales.
El dato pega de lleno en el discurso oficial. Hace dos meses, el presidente Javier Milei celebró que la inflación mayorista de julio había "arrancado con cero", por el 0,8% de ese mes. Septiembre ya cuadruplica aquel registro.
¿Cuánto subió la inflación mayorista en septiembre 2026?
- Variación mensual: 3,2%
- Interanual: 29,2%
- Acumulada en 2026: 22,8%
Los productos nacionales subieron 3,4% y los importados apenas 0,4%. Es decir, la suba vino de precios internos y no del tipo de cambio.
El petróleo y el gas, los que más empujaron
El rubro "Petróleo crudo y gas" subió 15% en un solo mes y aportó 1,43 puntos de los 3,2 del nivel general. Por sí solo explica casi la mitad del dato. En lo que va del año acumula 77,1%, y en un año, 67,7%.
Los productos primarios subieron 7,9% y los manufacturados, 1,9%. La energía eléctrica aumentó 4,1% y en un año ya sube 54,2%.
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¿Qué dicen los otros índices mayoristas?
- Precios básicos al por mayor (IPIB), que no incluyen impuestos: 3,4% mensual, 28,1% interanual y 22,2% acumulado.
- Precios básicos del productor (IPP): 3,8% mensual, la suba más alta de los tres índices. Los primarios subieron 7,9% y los manufacturados con energía, 2,1%.
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¿Qué pasó con los precios en la construcción?
El costo de la construcción en el Gran Buenos Aires subió 1,5% en septiembre frente a agosto, según el informe que publicó el Indec este viernes. En los primeros nueve meses del año acumula 23,9% y en la comparación interanual llega a 31,3%, por encima del 29,2% de la inflación mayorista que se conoció el mismo día.
La mano de obra aportó 0,81 puntos del 1,5% total, es decir, más de la mitad. El índice ya incluye el acuerdo salarial de la UOCRA del 21 de septiembre. En un año, el costo de la mano de obra sube 38,7%, muy por encima del de los materiales (22,8%).
En gastos generales pesaron las nuevas tarifas eléctricas de Edenor y Edesur, la actualización de la conexión de gas y las subas en agua y cloaca.
¿Qué materiales subieron más?
- Mayores subas: vidrios (4,6%), artefactos a gas (2,9%), cables y conductores (2,9%), sanitarios de loza (2,7%) y productos de hormigón y cemento (2,5%).
- Bajas: mesadas de granito (-0,7%) y productos de cobre, plomo y estaño (-0,1%).
- Insumos básicos: ladrillo cerámico hueco 2,2%, cemento pórtland 1,8%, arena fina 0,9% y hierro para la construcción 0,4%.