En un dato que complica las metas que se fijó el Gobierno, la inflación mayorista se aceleró con fuerza en septiembre. El índice de precios internos al por mayor (IPIM) subió 3,2% frente al mes anterior, según el informe que publicó el Indec. En agosto había sido de 2,1%, así que el salto es de 1,1 puntos porcentuales.

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El dato pega de lleno en el discurso oficial. Hace dos meses, el presidente Javier Milei celebró que la inflación mayorista de julio había "arrancado con cero", por el 0,8% de ese mes. Septiembre ya cuadruplica aquel registro.

¿Cuánto subió la inflación mayorista en septiembre 2026?

Variación mensual: 3,2%

Interanual: 29,2%

Acumulada en 2026: 22,8%

Los productos nacionales subieron 3,4% y los importados apenas 0,4%. Es decir, la suba vino de precios internos y no del tipo de cambio.

El petróleo y el gas, los que más empujaron

El rubro "Petróleo crudo y gas" subió 15% en un solo mes y aportó 1,43 puntos de los 3,2 del nivel general. Por sí solo explica casi la mitad del dato. En lo que va del año acumula 77,1%, y en un año, 67,7%.

Los productos primarios subieron 7,9% y los manufacturados, 1,9%. La energía eléctrica aumentó 4,1% y en un año ya sube 54,2%.

¿Qué dicen los otros índices mayoristas?

Precios básicos al por mayor (IPIB), que no incluyen impuestos: 3,4% mensual, 28,1% interanual y 22,2% acumulado.

Precios básicos del productor (IPP): 3,8% mensual, la suba más alta de los tres índices. Los primarios subieron 7,9% y los manufacturados con energía, 2,1%.

¿Qué pasó con los precios en la construcción?

El costo de la construcción en el Gran Buenos Aires subió 1,5% en septiembre frente a agosto, según el informe que publicó el Indec este viernes. En los primeros nueve meses del año acumula 23,9% y en la comparación interanual llega a 31,3%, por encima del 29,2% de la inflación mayorista que se conoció el mismo día.

La mano de obra aportó 0,81 puntos del 1,5% total, es decir, más de la mitad. El índice ya incluye el acuerdo salarial de la UOCRA del 21 de septiembre. En un año, el costo de la mano de obra sube 38,7%, muy por encima del de los materiales (22,8%).

En gastos generales pesaron las nuevas tarifas eléctricas de Edenor y Edesur, la actualización de la conexión de gas y las subas en agua y cloaca.

¿Qué materiales subieron más?