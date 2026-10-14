Argentina quedó segunda en inflación en América Latina y amplió la brecha con sus vecinos

La Argentina volvió a ubicarse entre los países con mayor inflación de América Latina, pese a que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrara una suba del 1,9% en septiembre, por encima del 1,7% de agosto, que había sido la menor variación mensual en 14 meses. El resultado quedó en línea con las previsiones del mercado, pero volvió a mostrar las dificultades del programa económico de Javier Milei para consolidar una desaceleración sostenida de los precios en comparación con el resto de la región.

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En el relevamiento de 15 economías latinoamericanas con datos disponibles, la Argentina ocupó el segundo lugar, únicamente superada por Venezuela, que registró una inflación mensual del 8,4%. Guatemala quedó tercera, con un aumento del 1,18%, mientras que los otros doce países analizados presentaron variaciones inferiores al 1%. La diferencia con los vecinos también se mantuvo en los indicadores acumulados: entre enero y septiembre, los precios aumentaron un 23,6% en el país, frente a registros cercanos al 4% en Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay.

Aunque el índice mensual se mantiene lejos de los niveles de tres dígitos que atravesó la economía argentina en años anteriores, la comparación internacional muestra que el proceso de estabilización todavía convive con una dinámica de precios considerablemente más elevada que la de sus principales socios comerciales.

La diferencia no se limita a un mes puntual ni puede explicarse únicamente por la evolución de los precios de un producto o servicio en particular. Los registros acumulados e interanuales muestran que la Argentina mantiene una inflación persistentemente superior a la de la mayoría de las economías de la región, lo que repercute sobre el poder adquisitivo, la planificación de los hogares y los costos de producción de las empresas que operan en el mercado interno.

Con el 1,9% de septiembre, la Argentina quedó por encima de todas las economías relevadas, salvo Venezuela. Guatemala registró una suba del 1,18%, mientras que Bolivia alcanzó el 0,85% y Brasil, el 0,82%. Uruguay presentó una variación del 0,54%, seguido por Honduras, con el 0,48%; El Salvador, con el 0,45%; México, con el 0,42%; y Chile, con el 0,40%.

Colombia anotó una suba del 0,37%, República Dominicana del 0,33%, Perú del 0,14%, Costa Rica del 0,11% y Paraguay del 0,10%. De esta manera, nueve de los quince países incluidos en la comparación tuvieron una inflación mensual inferior al 0,5%, una diferencia que permite dimensionar la distancia entre la evolución de los precios en la Argentina y la de buena parte de sus vecinos.

La comparación requiere tener en cuenta que cada país tiene una estructura de consumo, una política monetaria y una dinámica cambiaria diferentes, además de calendarios y metodologías estadísticas que pueden presentar particularidades. Sin embargo, la distancia entre los registros es suficientemente amplia como para mostrar que la inflación argentina continúa siendo un problema de magnitud regional, incluso en un escenario en el que el ritmo mensual se encuentra muy por debajo de los valores registrados durante períodos anteriores.

La situación de Venezuela, con una suba mensual del 8,4% y una variación interanual del 465,6%, constituye un caso excepcional y no resulta comparable de manera directa con el resto de las economías relevadas. Aun si se excluyera ese país de la comparación, la Argentina seguiría encabezando ampliamente el ranking regional de inflación, tanto en septiembre como en el acumulado de los primeros nueve meses del año.

La diferencia con Guatemala, el tercer país del ranking mensual, también resulta significativa: la inflación argentina fue más de una vez y media superior a la de esa economía centroamericana, mientras que superó en más del doble las variaciones registradas en Bolivia y Brasil. Frente a Paraguay, donde los precios aumentaron apenas un 0,10% durante septiembre, el incremento argentino fue 19 veces mayor.

La comparación con los países limítrofes y con las principales economías de América del Sur permite observar que la distancia no se explica solamente por el resultado de septiembre. Entre enero y septiembre de 2026, la inflación acumulada en la Argentina alcanzó el 23,6%, mientras que Bolivia registró un 3,88%, Brasil un 3,95%, Chile un 4% y Uruguay un 4,21%.

En términos relativos, el aumento acumulado de los precios en la Argentina fue casi seis veces superior al de esos cuatro países, una brecha que tiene consecuencias económicas más allá de la comparación estadística. La evolución de los precios internos incide sobre los costos de las empresas, el valor real de los ingresos y la capacidad de consumo, al tiempo que modifica los precios relativos entre los bienes y servicios producidos localmente y los que pueden adquirirse en otros mercados.

Paraguay presentó una inflación acumulada del 1,9% en los primeros nueve meses, el registro más bajo entre los países limítrofes incluidos en la comparación. En ese caso, la inflación argentina fue más de doce veces superior, una diferencia que vuelve a poner en discusión la velocidad con la que el programa económico puede llevar los precios locales hacia niveles semejantes a los de sus socios regionales.

La comparación interanual, que contempla la variación de los últimos doce meses, refuerza el diagnóstico. La Argentina acumuló un 33,4%, frente al 5,7% de Bolivia, el 4,68% de Uruguay, el 4,58% de Brasil y el 4,1% de Chile. Paraguay registró un 1,7%, por lo que la inflación argentina fue casi veinte veces superior a la de ese país.

Precios y Poder adquisitivo

La persistencia de una inflación superior a la de los países vecinos tiene consecuencias sobre el poder adquisitivo, aunque su impacto concreto depende de cómo evolucionen los ingresos de cada sector. Cuando los precios aumentan más rápido que los salarios, las jubilaciones y las prestaciones sociales, los hogares pierden capacidad de compra y deben ajustar sus gastos o recurrir a mecanismos de financiamiento para cubrir sus necesidades.

El problema adquiere mayor relevancia cuando los aumentos se concentran en bienes y servicios de consumo frecuente, como alimentos, transporte, energía y otros gastos esenciales. En esos casos, incluso una inflación mensual inferior al 2% puede representar una presión considerable para los hogares cuyos ingresos permanecen rezagados o que deben afrontar simultáneamente aumentos de tarifas, alquileres y cuotas de servicios.

La comparación regional, por lo tanto, permite ampliar el análisis más allá de la discusión sobre si el IPC mensual se encuentra por debajo de determinados umbrales. La pregunta económica también es cuánto tiempo necesita la Argentina para aproximarse a la dinámica de precios de sus vecinos y qué sucede con los ingresos y la actividad durante ese período.