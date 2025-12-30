La actividad de la industria fundidora cayó 17,4% interanual en noviembre

La actividad de la industria de la fundición registró en noviembre una caída interanual del 17,4% y se mantuvo por debajo del promedio anual, pese a una leve recuperación respecto del mes previo. Así lo informó la Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina (CIFRA) en su último relevamiento mensual, que analiza el desempeño del sector en todo el país.

De acuerdo con el informe, el nivel de actividad se ubicó en 42,9%, medido a partir de los pedidos en firme, lo que implicó una mejora de 3,1 puntos porcentuales frente a octubre. Sin embargo, el registro continuó por debajo del promedio de 2025, que se ubicó en 45,6%, y confirmó la tendencia contractiva frente a noviembre del año pasado.

Las expectativas de demanda futura también reflejaron un escenario de cautela. En noviembre se situaron en 40,7%, con una baja mensual y por debajo del nivel de actividad actual. Desde CIFRA señalaron que este comportamiento podría estar vinculado a factores estacionales, asociados a la reducción de programas de trabajo hacia el cierre del año.

En cuanto a los segmentos de mercado, la demanda continuó concentrada en maquinaria agrícola (33%), oil & gas (32%) y automotriz y utilitarios (30,4%), que se consolidaron como los principales motores de la actividad. Más atrás se ubicaron instalaciones de redes de agua (26,7%), siderurgia (20%), maquinaria vial (19,4%) y máquinas herramientas (18,4%). En contraste, los rubros ligados al consumo interno, como línea blanca, industria naval y mobiliario urbano, permanecieron en niveles marginales.

El desempeño exportador mostró una recuperación moderada. Los pedidos en firme para exportación alcanzaron el 43%, con una mejora significativa respecto de octubre, mientras que las expectativas de demanda externa se ubicaron en 45%, reflejando un leve optimismo sobre la evolución del mercado internacional.

En materia de empleo, el informe evidenció una dinámica contractiva. El 56,1% de las empresas consultadas reportó una reducción en su dotación de personal: el 39% indicó una baja leve y el 17,1% una disminución sustancial. El 43,9% restante mantuvo su plantilla sin cambios, sin que se registraran incrementos en el empleo.

La rentabilidad continuó siendo uno de los principales puntos críticos del sector. El 88% de las firmas informó una caída en sus márgenes, con igual proporción entre bajas leves y sustanciales (44% en cada caso). Solo el 12% logró sostener su rentabilidad, mientras que el 49% de las empresas no alcanzó el punto de equilibrio, lo que confirma el escenario de fragilidad económica que atraviesa la industria fundidora.