La industria metalúrgica tocó su mínima producción en 10 años y cae más que en la pandemia

La industria metalúrgica utilizó en septiembre apenas el 40,2% de su capacidad instalada, el nivel más bajo para ese mes en la serie disponible desde 2016, que incluye el período de la pandemia.

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Según el informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el indicador retrocedió 4,3 puntos porcentuales respecto del mismo mes del año anterior y dejó cerca de seis de cada diez máquinas sin utilización.

El deterioro de la capacidad utilizada se produjo junto con una caída de la actividad del 3,3% interanual. Con ese resultado, el sector acumuló una contracción del 5,3% en lo que va de 2026. Aunque la producción aumentó 2,5% frente a agosto, ADIMRA advirtió que esa mejora no alcanzó para compensar la fuerte baja registrada en julio.

Los rubros de la industria metalúrgica que más cayeron en septiembre

Los retrocesos alcanzaron a distintos rubros del entramado metalúrgico. Fundición presentó una caída del 8,8%, seguida por Carrocerías y remolques, con una baja del 7,6%, y Bienes de capital, con un descenso del 4,4%. También disminuyeron Equipamiento Médico (-3,3%), Maquinaria agrícola (-2,5%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-2,3%) y Otros Productos de Metal (-1,3%).

La contracción también se extendió a todas las principales provincias metalúrgicas relevadas. Entre Ríos registró la mayor baja, con un 5,5% interanual, seguida por Córdoba (-4,6%) y Buenos Aires (-3,7%). En Santa Fe, la actividad disminuyó 2,3%, mientras que en Mendoza retrocedió 1,1%.

El empleo mostró otra señal negativa: cayó 1,9% respecto de septiembre del año anterior, aunque no presentó cambios frente a agosto. En cuanto a las perspectivas para el próximo trimestre, el 45,2% de las empresas no espera aumentar su producción.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, señaló que “la actividad metalúrgica continúa sin mostrar señales de recuperación. La debilidad de la demanda, la postergación de inversiones y la menor contratación de equipos se reflejan en una utilización de la capacidad instalada de apenas el 40%, evidenciando las dificultades que atraviesan las empresas del sector”.

Frente a los anuncios de grandes proyectos de inversión en energía y minería, Del Re planteó la necesidad de integrar a las empresas metalúrgicas nacionales en esas cadenas de valor. Sostuvo que el país dispone de empresas, tecnología y recursos humanos preparados, y reclamó que esas inversiones también impulsen a la industria nacional y generen empleo.