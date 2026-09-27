La industria forestal correntina apuntó contra las políticas de Milei: "Ajuste a las pymes y no a la casta"

Lo que comenzó como un año de proyecciones optimistas tras un cierre de 2025 con exportaciones en alza, se transformó en un escenario de supervivencia extrema para el sector forestal. Durante este 2026, la actividad en el Litoral atraviesa uno de sus momentos más críticos, empujada por la caída drástica del consumo interno, el freno en la obra pública y el incremento persistente de los costos operativos.

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El duro diagnóstico fue sintetizado por el presidente del Consorcio del Parque Foresto Industrial de Santa Rosa, Juan Ramón Sotelo, quien calificó la situación actual de "caótica" y cuestionó que las medidas del Gobierno nacional recayeran de forma directa sobre la estructura productiva en lugar de los sectores políticos tradicionales.

Sotelo afirmó que las promesas de campaña de Javier Milei no se cumplieron y advirtió sobre el impacto devastador de la recesión en las pequeñas y medianas empresas. Según el referente industrial, la contracción de la demanda de mercado y la parálisis de la actividad ya provocaron el cierre de miles de emprendimientos a lo largo del territorio nacional.

"Nosotros vemos que el aguante lo están haciendo las industrias, las pymes, y hoy la muestra está en que hay más de 30.000 pymes cerradas en Argentina. Eso es una de las muestras de que el ajuste se hizo por las pymes y no por la casta", aseguró Sotelo en declaraciones para Perfil.

En relación con los indicadores de precios, si bien reconoció la desaceleración de la inflación, advirtió sobre los efectos secundarios de la política monetaria implementada por el Gobierno libertario. "La baja de inflación también se hizo en base a sacar todos los pesos de la plaza, pero falta la reactivación, faltan créditos", explicó.

El empresario remarcó la urgencia de contar con financiamiento bancario accesible para sostener los niveles de producción e inversión. Según expresó, el sector fabril se encuentra "pidiendo a gritos ayuda de los bancos" sin encontrar respuestas crediticias acordes a las necesidades de la industria nacional.

Al evaluar las proyecciones del Presupuesto 2027 y la ratificación del esquema de recortes, el titular del consorcio industrial expresó su temor por la pérdida de puestos de trabajo y el quiebre de empresas colegas. "El ajuste que nosotros estamos pasando ya es muy severo y a mí no me gusta ver que caigan mis colegas, no me gusta ver que cierren empresas", aseguró.

En medio de la crisis, cerró una maderera con más de 60 años de historia

Después de más de seis décadas de actividad, una importante maderera anunció el cierre de sus puertas y se suma a la larga lista de comercios que dejaron de existir en el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Milei.

El Supermercado Maderero Baumann, tradicional comercio ubicado la ciudad de San Carlos de Bariloche, anunció el punto final a una historia familiar que comenzó en 1960, cuando el negocio todavía era una pequeña carpintería.

La empresa atravesó distintas etapas a lo largo de los años y logró convertirse en un referente para carpinteros, constructores y vecinos de la ciudad. Su cierre generó numerosas muestras de afecto en las redes sociales, donde clientes de distintas generaciones compartieron recuerdos y destacaron tanto la calidad de los productos como la atención recibida.