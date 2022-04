Fiat: el problema de abastecimiento de piezas "es más por falta de disponibilidad" de proveedores

El presidente de Fiat Argentina, Martín Zuppi, afirmó hoy que el sector automotor trabaja "con reglas claras" y que por sobre la responsabilidad de equilibrar la balanza comercial de cada terminal, la industria enfrenta dificultades en el abastecimiento de piezas "más por falta de disponibilidad de los proveedores que por problemas de importación".

Zuppi se refirió al panorama del sector automotor en un encuentro con periodistas en ocasión del lanzamiento comercial del nuevo Fiat Pulse, un SUV del segmento B o compacto, producido en Brasil, con el que completará el portfolio de productos de la marca que forma parte del grupo automotor Stellantis.

El grupo está integrado desde comienzos del año pasado por la fusión del ítalo-estadounidense Fiat Chrysler Automobiles y el francés Groupe PSA, por lo cual participa del mercado local con una diversidad de marcas como Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, DS y Ram, entre otras.

Zuppi destacó que Stellantis prevé para este año una producción de 160.000 unidades en el mercado local, con un crecimiento de 33% respecto de 2021, y exportaciones de 92.000 vehículos con un alza interanual de 84%.

Este desempeño se explica por el crecimiento de ventas locales y externas del Fiat Cronos que se produce en la planta de Córdoba, un sedán que fue el más vendido de la Argentina el año pasado y en lo que va de 2022.

A esta producción se suma el Peugeot 208 fabricado en la planta de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires.

"Hay una balanza estipulada para cada una de las terminales que definimos con el Gobierno, y como empresarios trabajamos en la realidad en la que estamos y las reglas de juego están bien claras. Entendemos a qué tenemos que jugar y que la producción y la exportación es el canal del futuro", afirmó el directivo al referirse a la queja formulada por miembros de Adefa sobre las dificultades de importación de piezas.

Al respecto y sin referirse a situaciones particulares del resto de las automotrices que operan en el país, Zuppi señaló: "La balanza mejora año a año, y como compañía tenemos la obligación de nacionalizar piezas y tener mayor contenido local y tenemos la obligación de ser más competitivos para poner productos afuera, poder exportar más y mejorar esa balanza, y todas las terminales trabajan en este sentido que va a permitir ese equilibrio".

"Como terminales -agregó- no nos interesa tener balanzas deficitarias, sino poder trabajar con un desarrollo productivo en el país cada vez mayor y con las reglas de juego que tenemos".

Para el presidente de Fiat, "cada proveedor tiene una situación diferente y hay muchos problemas con autopartistas extranjeros que tienen dificultades propias en sus plantas, por faltantes de materias primas o de componentes que no se pueden reemplazar como el caso de los semiconductores".

"En (la planta cordobesa de) Ferreira estudiamos la posibilidad de ampliar a un segundo turno para completar el actual que esta trabajando a tope, pero la decisión no depende necesariamente de un aumento de producción, sino de la disponibilidad de piezas, que no es un problema de importación de determinadas partes sino de disponibilidad para aumentar los volúmenes", agregó.

Con una previsión de 400.000 unidades vendidas para este 2022, Zuppi analizó que "hoy hay un mercado de alta demanda y con menos oferta de lo que se puede esperar, por lo que hay posibilidad de crecer un poco más. El gran trabajo es que la oferta pueda ser abastecida mayormente por el producto local, en un porcentaje de participación que sigue creciendo año tras año".

"Si vemos mayor reacción por parte de los proveedores que nos permitan aumentar los volúmenes de producción veremos de abrir un segundo turno", adelantó.

No obstante, en los casos en que se puedan advertir demoras en la autorización de importación, Zuppi dijo que "una flexibilización en la norma va a ayudar a todos a mejorar los volúmenes de producción, no hay una solución en la mesa pero si un trabajo en conjunto".

"Nadie quiere dejar de producir en a Argentina y somos responsables en producir y exportar para poder traer divisas y mejorar la situación de la empresa, los trabajadores y del país", aseveró al referirse al diálogo con el Gobierno por la actual coyuntura de disponibilidad de divisas.

Pese a las dificultades puntuales que hoy no están generando inconvenientes en las líneas de producción que trabajan 'just in time' con sus proveedores autopartistas, según aseguró, Zuppi señaló que "en el cao de Stellantis la producción se disparó enormemente de 2020 al presente".

"De una producción en 2020 de 50.000 unidades el grupo prevé pasar a 160.000 este año y en la misma magnitud con las exportaciones que de 18.000 vehículos producidos hace dos años vemos un 2022 con 92.000 unidades embarcadas a otros mercados", precisó.

En el caso de Fiat, el volumen de producción será este año de 83.000 unidades en la planta de Córdoba; y de 76.000 unidades de Peugeot en El Palomar, mientras que las exportaciones proyectadas serán de 47.000 y 45.000 autos, respectivamente.

Con información de Télam