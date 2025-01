Impuestos: alivio para pocos, menos recaudación y golpe a la coparticipación

En estas semanas la cuestión tributaria se coló en la agenda mediática en un escenario que pone sobre la mesa reclamos del gobierno nacional para que provincias y municipios reduzcan la carga impositiva local, a los que se sumaron las principales entidades del campo, la industria y las finanzas (Grupo de los 6) y hasta el empresario más rico del país (Marcos Galperín) mientras que, por otro lado, la administración de Javier Milei bajó las retenciones al agro y el impuesto a los autos de alta gama, aunque hizo crecer la cantidad de trabajadores que pagan Ganancias y encareció el Monotributo.

En esta coyuntura un informe arrojó claridad sobre la actual estructura de la recaudación nacional y mostró que, en realidad, más del 90% de la recaudación está concentrada en apenas en seis impuestos nacionales. Si bien lo anterior refleja una característica de los últimos años, pone en evidencia el rol central de tributos como el IVA, Créditos y Débitos, Derechos de Exportación, Combustibles y Derechos de Importación ya que, además, sus montos llegan a casi el 70% la masa coparticipable, según señaló un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Sobre esto último, la menor recaudación de gran parte de dichos tributos (reducción de alícuotas o por la contracción del nivel de actividad de la economía) impacta de directamente en los ingresos que van desde Nación a las provincias a partir de la Ley de Coparticipación Federal. De hecho, en 2024 el gasto público total nacional cayó 26,4% en términos reales, superando ampliamente la mayor reducción registrada en 2002, y los tres gastos que más cayeron fueron transferencias de capital a provincias (-96%), inversión real directa (-70%) y transferencias corrientes a provincias (-67,8%), de acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Sobre las proyecciones presupuestarias para este año desde el centro de estudios indicaron además que “no es menos importante considerar el impacto que tendrá en el fisco la pérdida de recaudación de algunos tributos que fueron eliminados o modificados por la gestión actual”, y estimaron que “de una pérdida de recaudación equivalente a 1,84 puntos porcentuales del PBI, el 77% lo debe asumir Nación y el 23% restante, las provincias y CABA”, según los especialistas tributarios.

Los seis principales

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, redobló en las últimas horas la presión sobre provincias y municipios para que reduzcan la carga impositiva local, el llamado Grupo de los 6 (Unión Industrial Argentina, Cámara Argentina de la Construcción, Sociedad Rural Argentina, Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Asociación de Bancos Argentinos y Bolsa de Comercio de Buenos Aires) hizo lo propio en un momento donde el gobierno nacional decidió bajar los Derechos de Exportación da productos agrícolas, así como de los tributos para la importación de autos de lujo, aumentando las dudas sobre el derrotero de la recaudación en 2025.

Al respecto, en primer lugar, es clave advertir que más del 90% de la recaudación nacional se concentrará este año en seis impuestos: IVA, Ganancias, Créditos y Débitos, Combustibles, Derechos de exportación y Derechos de importación. De hecho, solo dos, acaparan más de dos tercios del total. En detalle, IVA concentra el 39,7% del total y Ganancias el 28,6%. Si a estos se agrega Créditos y Débitos (9,3%), Derechos de Exportación (8,1%), Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono (4,1%) y Derechos de Importación (3,3%), se evidencia que solos esos seis impuestos concentran casi la totalidad de la recaudación. Los restantes 28 representarían el 6,9% de la recaudación proyectada, destacándose dentro de este grupo los Impuestos Internos (2,6% del total).

Así lo detalló un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que analizó la estructura de la recaudación nacional y puntualizó que “el peso de estos seis impuestos en la recaudación nacional total (excluyendo Aportes y contribuciones a la Seguridad social que financian el sistema previsional) se ha mantenido por encima del 90%, con las excepciones puntuales de 2016 (por la incidencia del régimen de regularización de activos), 2020 (por la distorsión introducida por la pandemia de COVID-19) y 2023 (principalmente por la ampliación del Impuesto PAIS, entre otros factores)”.

Tomando como referencia las proyecciones del presupuesto estimado para 2024 “el total de impuestos de recaudación nacional de este año ascendería al 17,7% del PIB, agrupados en un total de 34 impuestos”, agregó el documento.

Si se mira en perspectiva histórica, a lo largo del período 2004-2023, el IVA fue el impuesto de mayor incidencia en la recaudación, seguido por Ganancias. El impuesto a los Créditos y Débitos se ubicó entre los puestos 3 y 4, y Derechos de Exportación entre los puestos 3 y 7 (este último en 2017). Combustibles osciló entre el puesto 4 y el 9 (en este último caso en el año 2023, producto de la falta de actualización de las sumas fijas). Los Derechos de Importación se ubicaron entre los puestos 5 y 8 (con esta fuerte caída en 2020, por la retracción del comercio internacional durante la pandemia).

Ahora bien, ¿qué rol tienen en la coparticipación? Dado que el IVA es 89% coparticipable y que el Impuesto a las Ganancias lo es en su totalidad “el monto de recaudación de los seis grandes impuestos pasó a formar casi en un 70% de la masa coparticipable”, indicaron desde la OPC. Esto contrasta con la distribución del resto de los impuestos, de los que menos de un tercio de su recaudación integra la masa coparticipable ya que “se distribuyen en función de diversas asignaciones específicas”.

En lo concreto, los dos impuestos que son 100% coparticipados son el Impuesto a las Ganancias (5,05 PIB) e Internos Coparticipados. El resto de los impuestos que conforman la estructura nacional cuentan con una asignación específica total o parcial: en el caso del IVA (7,02 PIB) tiene una asignación específica del 11% destinada al financiamiento del sistema de la Seguridad Social (6,27% a provincias cuyas cajas previsionales no fueron transferidas y 94% ANSES) y el 89% es coparticipable. Respecto de Créditos y débitos (1,65% PIB) el 100% va a ANSES, en Derechos de exportación (1,43 PIB) la totalidad va al Tesoro Nacional, mientras que Combustibles (0,73% PIB) se divide entre Tesoro, Seguridad Social, y fondos de transporte e infraestructura.Por último, Derechos de Importación (0,58% PIB) se destina al INTA (0,45%), SENASA (0,15%) e INTI (0,05%) y el resto al Tesoro Nacional.

“Las diferencias más importantes en la distribución de los seis grandes impuestos con respecto al resto es la mayor participación del Tesoro Nacional, la Seguridad Social y la Coparticipación Federal de Impuestos”, explicaron y agregaron que “en el resto de los impuestos hay una mayor participación del resto de la Administración Central, los organismos descentralizados, los fondos fiduciarios y del Fondo Especial del Tabaco".

¿Qué pasará este año? En cuanto a los cambios previstos en la recaudación, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) analizó las alternativas de la Administración nacional considerando dos aspectos centrales: el fin del impuesto PAIS en diciembre pasado y los ingresos extras que tuvo el gobierno el año pasado debido a los cambios en Bienes Personales, el Blanqueo y cambios de la exención de pago del IVA al momento de ingreso de mercadería por Aduana. Un factor clave tiene que ver con que, de los cuatro tributos, “la única recaudación no coparticipable es la del impuesto PAIS, el resto se reparte entre Nación y provincias”, plantearon.



En lo concreto, “de Bienes Personales ya existe una pérdida equivalente a 0,29 puntos porcentuales del PBI y de PAIS se puede suponer 1,1 puntos porcentuales. La suma es de 1,4% del PBI, suponiendo que la moratoria y el blanqueo rindan en 2025 lo mismo que en 2024. Lo más significativo es el impuesto PAIS, no coparticipable”. Sobre esto último, el impacto de la finalización de dicho tributo se hace evidente, por ejemplo, en menores fondos que estaban destinados a jubilados (ANSES 70%), a vivienda e infraestructura.

Como resultado, de una pérdida de recaudación equivalente a 1,84 puntos porcentuales del PIB para este año, “Nación debería asumir el 77% y las provincias y CABA 23%”. Según estimaciones del IARAF, “dado el equilibrio presupuestario, recién en 2026 podría haber margen fiscal para una nueva baja de impuestos”.

El costo de las retenciones

El Gobierno Nacional avanzó recientemente en la reducción temporal de Derechos de exportación sobre soja, derivados, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol, y la eliminación de otros de manera permanente (economías regionales como azúcar, algodón, arroz, el vino y foresto industria, entre otros).

“La reducción temporal de las retenciones implicaría un costo fiscal del orden de 0,13% del PBI. Debido a que es poco probable que el costo fiscal se financie con una sola vía, resulta importante cuantificar el esfuerzo que significaría el uso de fuentes alternativas” planteó el IARAF.

Sobre ello, “en relación a los ingresos no coparticipables (exclusivos de Nación), la relación es de 1,4%. Respecto a los ingresos tributarios (coparticipables y no coparticipables) que van a la Nación, la relación es del 0,8%”. Por otro lado, en términos del gasto público, el costo fiscal en relación al gasto primario es del 0,8%, en relación al gasto en subsidios a la energía es del 11,5%, en relación al déficit operativo de empresas públicas es del 29%, en relación a la inversión real directa es del 33% y, en relación a las transferencias no automáticas totales a provincias y CABA, la relación es del 47%.