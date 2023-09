Castagneto explicó cómo será el impuesto a las ganancias para multinacionales

El titular de AFIP dio detalles del proyecto que se enviará al Congreso y se refirió a los sectores privilegiados que gozan de beneficios fiscales, señalados en la separata del Presupuesto 2024.

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, se refirió a los beneficios fiscales para sectores privilegiados que fueron incluidos en la separata presentada por el Ministerio de Economía al Congreso en el Presupuesto 2024 y dio detalles del proyecto de cobro de Ganancias para las empresas multinacionales.

“Estamos proponiendo que las multinacionales paguen un 15%. Si corresponde más, que lo paguen. Y si corresponde menos, que lo pague la casa matriz. Esto ya se está llevando adelante en muchos países”, adelantó Castagneto en diálogo con Navarro 2023 por El Destape Sin Fin.

En ese sentido, el funcionario del equipo económico remarcó que “las grandes empresas prácticamente no pagan nada de Ganancias. Pagan el 2,45% aproximadamente cuando en relación de dependencia se paga el 33 o 35%”.

Por otra parte, sobre los beneficios impositivos plasmados en la separata como gasto tributario que el Gobierno recomienda a los legisladores eliminar, Castagneto afirmó que “hoy, en muchas cosas, los impuestos son regresivos. Los grandes pooles empresariales juegan con la contabilidad y hacen que no se pague IVA sobre ciertas cuestiones. Yo te arriendo un campo, cuando uno es accionista y otro Presidente. En definitiva, se comparten ganancias”.

De ese modo, se refirió a la exención del pago del impuesto a los bienes personales que gozan los propietarios de inmuebles rurales. “Los bienes inmuebles rurales no pagan bienes personales. Aquellos que no tienen utilización o están ociosos, no pagan bienes personales”, explicó, y agregó que “tenemos indicadores por rentabilidad por hectárea y después vemos que venden por mayor cantidad de la que declararon tener sembrada”.

“Nosotros pusimos en tela de juicio en la separata para que la gente sepa y para mostrar en el Congreso quién piensa en un Estado presente y equitativo y quién piensa en defender los intereses de un determinado sector”, agregó el titular de AFIP en referencia al Presupuesto 2024, enviado a la Cámara baja el viernes de la semana pasada.

“La oposición no quiere que salga la eliminación de la cuarta categoría en el Congreso. Hablan por la campaña de una cosa… yo igual no veo una propuesta de la oposición. Cuando veo un candidato con una motosierra lo que veo es que no quieren que hayan más derechos”, agregó sobre el proyecto de eliminación del impuesto a las ganancias para el salario que se tratará este martes en una sesión de la Cámara de Diputados.