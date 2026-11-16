Comprar Grand Theft Auto VI en Argentina puede exigir un desembolso cercano a los 97 dólares para la edición estándar de PlayStation, si al precio de lista de U$S 79,99 se le suma el IVA del 21%. La cifra colocó al país entre los mercados más caros en un relevamiento difundido antes del estreno del videojuego de Rockstar Games, previsto para el 19 de noviembre de 2026.

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La posición exacta depende de qué tiendas y países se incluyan. Una comparación difundida por medios argentinos situó a Argentina en el cuarto puesto con un precio de US$ 96,79, pero la versión ampliada del índice de Leonida Lab compara 63 mercados y toma, para cada país, la plataforma más económica.

Cuánto cuesta GTA 6 en Argentina para PlayStation y Xbox

La tienda de PlayStation publica la edición estándar a US$ 79,99 y la Ultimate a US$ 99,99. En Xbox, los valores de lista para Argentina se expresan en pesos.

Los valores finales son estimaciones, no precios garantizados. En el caso de PlayStation, el ejemplo utiliza una cotización de $ 1.570 por dólar y los recargos considerados para Ciudad y provincia de Buenos Aires. El importe efectivo puede cambiar según la cotización aplicada al pago, el medio utilizado, la jurisdicción y los cargos que correspondan.

Por qué el precio final puede ser más alto que el publicado

El precio que se ve en una tienda digital no siempre coincide con el que figura finalmente en el resumen o al pagar. En el ejemplo informado se considera el IVA del 21% y una percepción de Ingresos Brutos del 2% para Ciudad y provincia de Buenos Aires; su aplicación debe verificarse según la operación y la jurisdicción.

Qué muestra el ranking internacional de precios de GTA 6

Una comparación publicada en noviembre ubicó a Argentina en el cuarto lugar, detrás de Israel, Hungría y Noruega, con un valor de U$S 96,79 para la edición estándar. La referencia corresponde al precio de PlayStation con IVA y no demuestra que ese sea el precio más barato disponible en Argentina.

Los precios de tiendas al 30 de septiembre de 2026 ya mostraban una diferencia entre plataformas para el país: estimaba U$S 96,79 en PlayStation frente a U$S 90,07 en Xbox.

Cuándo sale GTA 6 y en qué plataformas estará disponible

Rockstar Games anunció que Grand Theft Auto VI se lanzará el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La preventa comenzó el 25 de junio y ofrece una edición estándar y otra Ultimate.

La historia transcurre en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida que incluye Vice City, y sigue a Jason Duval y Lucía Caminos. El anuncio de lanzamiento consultado confirma las versiones para las consolas mencionadas; no informa una fecha para PC.