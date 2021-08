Impuesto a las grandes fortunas: solo 250 personas pusieron $100 mil millones

Según reveló el último Informe de Política Monetaria del Banco Central, la AFIP lleva recaudados poco menos que $ 200.000 millones hasta el momento.

Según se desprendió de un informe del Banco Central (BCRA), poco más de 250 personas pagaron alrededor de $ 100.000 millones por el impuesto a las grandes fortunas. Hasta el momento, las arcas del Estado lograron recaudar poco menos que $ 200.000 millones y para fin de años se esperan obtener otros $ 50.000 millones.

En un primer momento, el Gobierno esperaba recaudar, con el Impuesto a Riqueza, unos $ 300.000 millones. Sin embargo, según reveló el último Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central, los montos ingresados por dicho tributo aún no superan los $ 200.000 millones, y la mitad de ese aporte provino de tan solo 257 personas.

El trabajo publicado por la entidad que preside Miguel Pesce reveló que en total, 9298 contribuyentes abonaron el tributo por el que el Estado logró recaudar, hasta ahora, $ 197.000 millones. Por dicho tributo, aún no superan los $ 200.000 millones, y la mitad de ese aporte provino de tan solo 257 personas.

"Los ingresos percibidos hasta julio de 2021 por este aporte -que se considera como un ingreso no tributario del Sector Público Nacional no Financiero, pero no como parte de la recaudación tributaria nacional- sumaron cerca de $197.000 millones, en tanto que se estima que la recaudación anual llegará a cerca de $ 250.000 millones (aproximadamente 0,6% del PIB)", apuntó el trabajo.

De esta manera, la autoridad monetaria afirmó que los ingresos que surjan del Aporte Solidario y Extraordinario hasta fin de año serían unos $ 50.000 millones menores a los proyectados originalmente por la AFIP. "La cifra anual se ubicaría entre un 8% y un 19% por debajo de los valores máximos originalmente estimados por la AFIP, que asumía para ese cálculo que no se realizarían repatriaciones de bienes que redujeran las alícuotas (entre $ 272.490 millones y $ 307.898 millones)", explicó el Central.

El universo de aportantes estimado fue de aproximadamente 10.000 contribuyentes, los cuales abonaron al contado o accedieron al plan de pagos para hacer frente al pago del Aporte. De estos diez mil contribuyentes, sólo el 26% fueron mujeres, mientras que el 74% restante fueron por varones. Si se tienen en cuenta los fondos recaudados, tanto al contado como en los planes de pago en cuotas, el 24% fue aportado por mujeres, mientras que los varones abonaron el 76%.