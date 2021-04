El presidente Alberto Fernández promulgó este martes la Ley 27.617, de reforma del impuesto a las Ganancias, la cual contempla que salarios brutos de hasta 150.000 pesos y haberes jubilatorios de hasta 167.000 pesos dejarán de pagar el tributo. El escenario elegido fue un acto en el Museo del Bicentenario, desde donde lanzó los créditos para la refacción y construcción de viviendas, con el objetivo de reactivar la actividad económica. La otra iniciativa que busca estimular la economía es mejorar el salario de bolsillo de un segmento de asalariados y jubilados que pueden motorizar el consumo interno. En ese sentido, el mandatario aceleró la promulgación de la ley que eleva el piso no imponible de Ganancias, apostando al consumo de más de un millón de trabajadores y jubilados que dejarán de pagar el tributo.

"Hoy es un día importante para el Gobierno y para todos nosotros, porque estamos poniendo orden en algo de lo que no hablamos tanto en la campaña, pero que sabíamos que teníamos que ordenar, y era el impuesto a las Ganancias", informó el Presidente al encabezar el acto.

Aliviar la carga impositiva sobre los salarios también había sido una propuesta de campaña del macrismo. Incluso el ex presidente Mauricio Macri había prometido en campaña electoral la eliminación completa del impuesto para todos los trabajadores. El resultado de sus cuatro años de gestión fue que más de dos millones de trabajadores se sumaron a la nómina de quienes pasaron a pagar Ganancias. La combinación de una falta de actualización del tributo, una inflación que se espiralizó hasta superar el 50 por ciento anual y paritarias que no llegaron a recomponer el poder de compra profundizaron el problema de no contar con un esquema más progresivo del impuesto.

"Afectaba a un montón de gente, que simplemente vivía de un salario y que, en verdad, no tenía la característica de tener fortunas o tener riquezas como para tener que estar pagando Ganancias", señaló Fernández. “Silenciosamente trabajamos para que ese impuesto tenga una naturaleza progresiva, una condición progresiva distinta. Allí en la Cámara de Diputados se inició. Fue Sergio (Massa) el que lo impulsó y lo acompañó todo nuestro bloque de diputados. Y después fue al Senado y nuestros senadores acompañaron allí todo ese proyecto”, destacó Fernández.

Cuáles son los cambios en Ganancias

La ley beneficiará a 1.267.000 trabajadores/as y jubilados/as que dejarán de pagar impuesto a las Ganancias y el 90 por ciento de las personas asalariadas recibirá una mejora. Esto es porque se sube el piso mínimo a 150 mil pesos brutos o jubilaciones por encima de ocho haberes mínimos.

También se faculta al Poder Ejecutivo nacional a incrementar la deducción especial a efectos de evitar que la carga tributaria del impuesto neutralice los beneficios de dicha medida, lo que permitiría elevar el piso hasta los 173.000 pesos. Entre las deducción y exenciones se destaca que "no se computarán los pagos en concepto de Sueldo Anual Complementario", explicaron desde la AFIP. Los montos se ajustarán anualmente por el coeficiente que surja de la variación anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

En el caso concreto de un empleado soltero sin hijos, en el caso de sueldos de hasta 150.000 pesos, implicará un ahorro respecto del esquema actual de 8899 pesos en el bolsillo, que desde el Gobierno apuesta permita activar el consumo a partir de un mayor poder de compra de las familias. Para un empleado casado con dos hijos, el ahorro en la primera escala será de 3115 pesos mensuales (40.989 pesos anuales). Será menor que en el caso del soltero por las deducciones familiares.

La ley que entrará en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, que será en las próximas horas, es retroactiva a enero de este año. "Todo eso va a ser devuelto a los trabajadores. Y de ese modo van a recuperar su capacidad adquisitiva. Van a hacer más rendidor su sueldo", afirmó el mandatario.

Los cambios implicarán un esfuerzo fiscal de 48.000 millones de pesos. "Es un esfuerzo fiscal muy importante que nos significa más de 40 mil millones de pesos, pero también parte de ese esfuerzo que el Estado hace, dejando de percibir este impuesto, lo estamos corrigiendo haciéndole pagar el impuesto a los que más tienen, en una nueva reforma que la Cámara de Diputados tiene bajo su tratamiento en este momento", sostuvo Alberto Fernández.

Entre otras mejoras incluidas en el proyecto, se elimina el tope de edad para deducir a los hijos/as por discapacidad; se incorpora perspectiva de género ampliando la deducción al concubino/a cualquiera fuera el sexo; se exime al personal de salud de pagar el impuesto por horas extras o guardias hasta septiembre; se excluye del Impuesto la provisión de herramientas educativas para hijos y se crea una exención específica para el pago de suplementos particulares del personal militar.

"Estamos resolviendo el poder adquisitivo de más de un millón de trabajadores, y también de jubilados. Porque había también jubilados afectados por este impuesto a las Ganancias”, concluyó el Presidente.