El campo se envalentona y ahora va en contra del aporte a las grandes fortunas. Luego de que dispusiera una rebaja temporaria en las retenciones a las exportaciones del complejo agroexportador, que tampoco conformó a las entidades de la Mesa de Enlace, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), una de sus patas, advirtió que la sanción del impuesto a la riqueza podría llevar a una "liquidación de activos" en el sector agropecuario.

La medida contempla alcanza a 9.298 personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones pesos, por lo cual se prevé recaudar 307.898 millones (equivalente a 1,1% del PIB). El pago promedio del tributo entre las personas residentes alcanzadas sería de alrededor de 33 millones de pesos. En tanto, las alícuotas progresivas fijadas en el texto van del 2 a 3,5%.

En una carta que envió a todos los diputados nacionales y senadores, en rechazo a ese tributo -que obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados- la entidad advirtió: "no nos encontramos ante un aporte solidario, sino ante un impuesto directo". "No existe un mínimo no imponible sino un mínimo no gravado, provocando esto que la persona que supere con su patrimonio en 1 peso los 200 millones de pesos (que fija el proyecto) pagará sobre el total y no sobre el excedente", alertó Carbap, que también se expresó en contra de la rebaja de retenciones por considerarla suficiente.

Respecto al proyecto de riquezas, la entidad que nuclea a los principales latifundistas del país aseguró que "no mantiene las exenciones que fija la ley de Bienes Personales en su artículo 21 inciso f". "Esto hace que los inmuebles rurales que son un elemento utilizado en la producción agropecuaria queden alcanzados", se quejaron los empresarios del sector ruralista. Por ese motivo, la entidad reclamó "excluir de este tributo las parcelas rurales y los bienes muebles y semovientes utilizados en la producción".

La entidad amenaza con que el proyecto "obligaría a la liquidación de activos, además de no permitir los procesos de reinversión tan necesarios dada la realidad económica de nuestro país", según la misiva que recibieron los legisladores.

Por su parte, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), artífices de la rebaja de las retenciones, reafirmó su vocación productiva y solicitó avanzar en "medidas concretas" en el diálogo con el Gobierno Nacional. La entidad federal, que enrola a 53 cámaras de todo el país, mantuvo un encuentro interno donde reafirmó su convicción de promover la "Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal - Plan 2020-2030", que, tal como informó este medio, busca alcanzar los 100.000 millones de dólares anuales de exportación y generar 700 mil empleos.