BCRA aclaró que no hay restricción de importaciones y la Aduana será "rigurosa" con los controles

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, aclaró hoy que las medidas que la autoridad monetaria tomó en relación a las importaciones no son "restricciones", en tanto el director general de Aduanas, Guillermo Michel, advirtió que el organismo aplicará un control "más riguroso" en las operaciones de comercio exterior.

Los funcionarios formularon declaraciones luego de que la autoridad monetaria dispusiera nuevas modalidades de pago de las importaciones incrementales y al conocerse la detección de maniobras de sobrefacturación y subfacturación en compras en el exterior de bienes de capital y otros tipos de productos.

Pesce dijo que el Banco Central "no establece restricciones a la importación sino mecanismos de pago" de una forma transitoria hasta el 1º de octubre, debido al impacto estacional de la compra de energía del exterior en el período invernal, que viene teniendo un aumento interanual del 200% y del 80% sólo en el precio, como efecto de la suba del precio de los hidrocarburos tras la invasión de Rusia a Ucrania.

En declaraciones a Urbana Play, el funcionario desligó la suba de las cotizaciones del dólar en los mercados financiero e informal de las medidas anunciadas por el BCRA y sostuvo, por el contrario, que las decisiones del organismo "evitan que se vaya a una devaluación brusca".

"Siempre que el Banco Central tomó medidas como estas fue de manera exitosa y pudimos recomponer el balance cambiario y las reservas", destacó.

En cuanto a la suba en las cotizaciones del dólar, Pesce las atribuyó a "movimientos especulativos" y dijo que "no necesariamente tienen que ver con las medidas tomadas ayer", al tiempo que distinguió la importancia de los diferentes segmentos por el volumen negociado.

Al respecto, dijo que "el mercado que fija el precio del dólar a través de los títulos públicos es pequeño, opera 60 millones; el oficial, unos mil millones y el ilegal, algunas estimaciones dicen que sólo algunos millones".

Por otra parte, negó que se hayan tomado las medidas como respuesta a las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se había referido a un "festival de importaciones".

"Lo que pidió la vicepresidenta es que hubiera una mayor coordinación entre Producción (por el Ministerio de Desarrollo Productivo), la Aduana y el Banco Central", recordó, al tiempo que apuntó que desde la autoridad monetaria "ya venimos coordinando con estos organismos".

En ese sentido, remarcó: "Estas decisiones de ayer llevan semanas de consideración entre todos los organismos, creo que llegamos a la mejor solución posible".

Por su parte, Michel aseguró -en declaraciones a Radio 10- que las máquinas para minar criptomonedas involucradas en una maniobra de sobrefacturación en la importación irregular por al menos US$ 5 millones "ya se encuentran secuestradas en los depósitos fiscales de Ezeiza", y adelantó que se encuentran trabajando en "establecer un mecanismo de control más riguroso para este tipo de operaciones".

"Vamos a mirar operación por operación y estamos trabajando en monitorear de una manera más profunda este tipo de operaciones para establecer un mecanismo de control más riguroso", subrayó.

La maniobra denunciada por la DGA consistió en una sobrefacturación en la importación irregular de máquinas para minar criptomonedas desde China pero facturadas por una empresa extranjera con sede en el estado de La Florida, Estados Unidos, a un valor superior al de mercado.

Michel afirmó que la maniobra implicó "un sistema de triangulación y sobrefacturación de importaciones para realizar un fraude al fisco".

En ese sentido, explicó que, "en este caso, tuvo la particularidad de que también hay una triangulación en el medio, porque estas máquinas tenían como origen China, pero son facturadas por una empresa de Estados Unidos".

Asimismo, precisó que "las máquinas se pretendieron ingresar a un valor promedio de US$ 10.000 por máquina, cuando en realidad cada una va de un rango de los US$ 5.700 a los US$ 7.700, si bien el valor definitivo de la máquina va a depender de la pericia porque está directamente asociado a la capacidad de minado y a la potencia de la máquina".

En total son 2.233 máquinas por un valor total (FOB) de U$$ 21,9 millones de la marca Whatsminer, variante M30S, y otros modelos.

De esta forma, en el marco de la denuncia penal radicada en el Juzgado Nacional Penal Económico Número 2, a cargo de Pablo Yadarola, la Aduana presentó un informe con un piso de US$ 5 millones de sobrefacturación.

Michel sostuvo que, actualmente, se encuentran trabajando desde la DGA "sobre una línea de investigación donde se vincularía a esta sociedad del extranjero, que es una suerte de SRL en Estados Unidos, que tendría una persona vinculada a un empleado de la empresa importadora en la Argentina".

Con información de Télam