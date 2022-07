Zamora: "Hay un problema económico a solucionar y hay que poner toda la energía política en eso"

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, reconoció hoy que "hay un problema económico que hay que solucionar y hay poner toda la energía política en eso”, al tiempo que remarco la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, usa "el termino de equilibrio fiscal, equilibrio financiero, que para nosotros es una regla de oro: no gastar más de lo que se tiene que gastar”.

“Tener responsabilidad en el manejo, son parámetros que necesitamos hacer”, dijo el mandatario santiagueño en declaraciones a la prensa, tras participar del lanzamiento del Programa de Inclusión Deportiva, Social, Cultural y Turística, en el que se otorgaron subsidios por $500 millones a más de 200 instituciones con fondos provinciales.

A la vez, Zamora dijo que “hemos visto en estos últimos días temor por una posible devaluación, temor por una posible generación de parámetros de desequilibrio inflacionario por mucho más de lo previsto, pero también en muchos casos hemos visto algún grado de especulación, de no querer vender, de no querer poner precio y creo que eso no ayuda”.

“Hay que ser muy cautelosos todos porque, en definitiva, querer salvarse individualmente no ayuda a lo colectivo y más allá de la comprensión de los mercados y de todo lo que implica esto, que es un problema mundial, nosotros tenemos nuestro propio colchón, en términos inflacionarios y de desequilibrio financiero y de una enorme deuda que hemos tenido que refinanciar, que nos saca fuera del mercado de crédito mundial y además tenemos que pagarla”, subrayó.

“La ministra Batakis es una mujer muy responsable, de una gran experiencia”, sostuvo, tras lo cual manifestó su confianza en que "pueda ir manejando todas estas medidas que va anunciando con el grado técnico y de solvencia que ella tiene suficiente, en un marco político preelectoral o casi electoral hacia el 2023”.

Zamora también se refirió a la salida de Martín Guzmán del Palacio de Hacienda: “Nunca vi una renuncia así, fue muy irresponsable”, sostuvo el mandatario.

Con información de Télam