Bahillo destaca el diálogo "con todos los sectores" al realizar un balance anual del agro

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, destacó hoy el diálogo emprendido con todos los sectores agropecuarios y el trabajo de "reconstrucción de confianza" con los mismos, a la vez que resaltó la implementación de medidas como el denominado "dólar soja" en un año signado por la sequía.

En diálogo esta mañana con Télam Radio, el funcionario realizó un balance del año con especial énfasis en la agenda implementada en conjunto con el Ministerio de Economía desde que asumió la gestión en agosto pasado.

"El año cierra bien salvo por un tema que nos excede a nosotros, al sector y a los productores que se da por tercer año consecutivo, que es la sequía", sostuvo el funcionario.

En ese sentido, respecto de las proyecciones de la cosecha, afirmó que este año hay "una merma en el trigo y un horizonte incierto en cuanto a la siembra de soja y maíz por la falta de humedad en el suelo".

Del mismo modo, indicó que el fenómeno climático también afectó "todo lo que es la disponibilidad de forraje, pastura y reserva; y esto complica la ganadería y los campos".

Esta situación se agrega a un contexto "de incertidumbre", el cual -señaló- fue un elemento que se hizo presente en "cadenas como la avícola y porcina, que agregan valor y transforman proteína vegetal en animal".

"Si no fuera por la sequía, el sector de la agricultura y la ganadería está pasando por un momento de buenos precios. Si pudieran tener los niveles de rendimiento estarían con buenos márgenes", aseveró Bahillo.

El secretario también hizo referencia a las economías regionales, las cuales se encuentran frente a contextos disímiles de acuerdo con si "dependen del mercado interno o del mercado externo".

Pese a la heterogeneidad de las mismas, Bahillo afirmó que desde su área se trabaja en una "agenda en común para asistirlas", con líneas de crédito "por más de $ 1.000 millones a cooperativas", entre otras medidas.

El secretario también se refirió a la relación del Gobierno con el sector agropecuario.

"Por instrucción del Ministerio de Economía, tenemos diálogo y construcción de agenda productiva con todos", afirmó, e indicó que "la reconstrucción de confianza lleva tiempo".

Para ello se trató de "salir de reclamos que solamente inmovilizan", con miras a "establecer una agenda con temas en común".

"No importa si hay temas que no nos ponemos de acuerdo. Siguen en agenda y los seguimos hablando pero hemos tratado de elaborar y conformar una agenda en común que permite reconstruir la confianza, que no se construye de manera espontánea", indicó, y agregó que esta es la forma mediante la cual su área y el Palacio de Hacienda vinieron trabajando "desde agosto para acá".

"Nos ha permitido tener esta buena relación con todos los sectores productivos", subrayó Bahillo.

Al repasar las medidas instrumentadas, el funcionario también destacó la implementación del Programa de Incremento Exportador (PIE) - también denominado como "dólar soja"- en sus dos ediciones.

"Es una de las medidas que más se visibilizó y que permitió recomponer las reservas del Banco Central en algún punto, y generar mejores ingresos para los productores", dijo.

Sobre este último punto, Bahillo ejemplificó señalando que antes del programa en agosto "un productor de soja recibía $ 50.000 por tonelada", y ahora "recibe entre $95.000 y $102.000 por tonelada", lo cual - indicó- representa "una mejora notable que les ha duplicado los ingresos".

La segunda edición de la iniciativa, que implementa un tipo de cambio de $230 por dólar, entró en vigencia el pasado 28 de noviembre.

En el día de hoy, a través de la Resolución 277/2022 publicada en el Boletín Oficial, se precisó la fecha de finalización del programa, pautada desde un inicio para el 30 de diciembre.

El beneficio abarcará a las liquidaciones primarias y secundarias de granos hasta las que se realicen este viernes inclusive, "en la medida que la fecha de emisión de las citadas liquidaciones no sean posteriores al 2 de enero de 2023".

En tanto, las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) podrán ser registradas hasta las 11 del próximo martes 3 de enero, debiendo cancelarse los derechos a la explotación correspondientes hasta 48 horas después de dicha fecha.

En ambos casos, la normativa aclara que la liquidación de divisas para el pago de las operaciones deberá realizarse hasta antes de las 15 de este viernes 30.

En la primera edición del programa de septiembre último se liquidaron 14 millones de toneladas de soja por un total de US$ 8.125 millones, cifra mayor a los US$ 5.000 millones que se fijaron como meta inicial; mientras que en el PIE II, al viernes pasado, ingresaron US$ 3.654 millones desde su entrada en vigencia, superándose nuevamente la meta - en este caso de US$ 3.000 millones-, según informó el viernes pasado la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

Todo esto impulsó a que el Banco Central lograra comprar -al día de ayer- casi US$ 1.398 millones desde la instrumentación del programa, logrando saldos favorables en 19 de las 20 jornadas cambiarias desde que se implementó.

Entre el 28 de noviembre y el 23 de diciembre inclusive, la agroexportación compró cinco millones de toneladas de soja, indicó Ciara-CEC en un comunicado, al tiempo que sostuvo que "el precio al productor se ha elevado a niveles excepcionalmente altos permitiendo una mejora sustancial de sus ingresos para aquellos que decidieron vender durante la vigencia del PIE".

Con información de Télam